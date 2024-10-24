Bebek katili Abdullah Öcalan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıt

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı sonrasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden Öcalan'ın kardeşi DEM Partili milletvekili Ömer Öcalan, bebek katili ağabeyinin "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Tartışmalar devam ederken dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, bebek katili Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra ilk defa görüştüklerini açıkladı.

Bir aile görüşmesiymiş

Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti" dedi.

Bebek katiline "sayın" dedi

Ömer Öcalan açıklamasında ayrıca, "Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi" ifadelerini kullandı.

Bebek katili herkese selam göndermiş!

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın sağlığı iyi olduğunu belirterek, "Herkese çok selamı vardı" dedi.

DEM Partili Öcalan açıklamasında, bebek katili Abdullah Öcalan'ın mesajında "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." dediğini de aktardı.

Teröristbaşının sağlık durumu da iyimiş

Ömer Öcalan daha sonra bir tweet daha atarak Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.” Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

Öcalan görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz."

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.