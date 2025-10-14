Bahçeli'nin uyardığı DEM Parti taleplerini tek tek açıkladı: ''Hangisi abartılı, hangisi uçuk?''

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin ''Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız'' sözleri üzerine DEM Parti'nin taleplerini sıraladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci hakkında yaptığı değerlendirmede DEM Parti’ye seslenerek, “ Herkes ve hepimiz "Terörsüz Türkiye" hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli geçen hafta DEM Parti grup toplantısında ''biji serok apo'' sloganları atılmasına da değinerek, “TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer ve gerek yoktur” dedi.

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi.

DEM Parti'nin somut taleplerini sıralayan Bakırhan, şunları söyledi:

- Herkese aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz.



- Keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz.



- Kayyumların değil iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz.



- Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz.



- Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz.



- Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz.



- Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz.



- Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz.



- Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz.



- Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz.

"TALEPLERİMİZİN HANGİSİ UÇUK?"

"Şimdi sizlere soruyorum. Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı? Hangisi uçuk? Hangisi maksimalisttir? Emin olun hiçbirisi değildir. Çünkü biraz önce saydığım taleplerin tamamı, çoğu asgari demokrasinin olduğu bütün ülkelerde aslında zorun olacak meseleler değildir. Peki Dem Parti bu düzenlemeleri kim için istiyor? Bütün Türkiye için, 86 milyon için istiyor. Diyarbakır'da ana dil özgürlüğü neyse İstanbul'da adil yargı güvencesi odur. Trabzon'da ifade özgürlüğü neyse Hakkari'de yerel kararlara katılım hakkı odur."