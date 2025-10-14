Bahçeli TBMM'deki ''biji serok apo'' rezaleti için sessizliğini bozdu

MHP lideri Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta DEM Parti'nin grup toplantısında elinde 50 bin canın kanı olan bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için atılan sloganlar için "taşkın sloganlara asla yer yok" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DEM Parti'nin TBMM'de geçen haftaki grup toplantısında Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan kadim şehirden Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "biji serok Apo" sloganları yükselmişti.

TBMM'deki bu rezalete özellikle muhalefetten çok sert eleştiriler gelmişti. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a geçen sene yaptığı çağrıyla kendi başlattığı süreçte yaşanan bu skandalla ilgili 1 haftalık sessizliğini bozdu.

Bahçeli, Meclis çatısı altında taşkın sloganlar atılmaması gerektiğini belirterek "TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer yok" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in şehit askerlerimiz için sarfettiği "gencecik cesetler" ifadesine de tepki gösteren Bahçeli, "Herkesin, özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek, doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır" dedi.

CHP'yi "eksenleri kaymıştır" diyerek eleştiren Bahçeli, CHP lideri Özel için de "yolu yol değil" ifadelerini kullandı.

Bahçeli öte yandan uzun zamandır Ankara kulislerinden yükselen "Bahçeli şimdi de Alevi açılımı yapacak" iddialarını da doğrulayarak "Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir, hem Aleviyiz hem Sünni" dedi.

Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sürüp giden dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefinde olduklarını belirterek "Bu hedef ahlakidir, insan merkezlidir. Siyasi manevi imkanlarla kireçlenmiş kronik gerilimleri bertaraf etmek mümkündür." dedi.

"Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephesidir." diyen MHP lideri Bahçeli, "Alevi-Sünni kutuplaşmasını tahrik etmeye çalışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "Gerilimleri bertaraf etmek mümkün. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimizin kıblesi bir değil mi? Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler?" sorularını yöneltti.

"CAMİ NE KADAR BİZİMSE, CEMEVİ DE BİZİMDİR"

Bahçeli "Hem Aleviyiz hem, Sünni. Hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse, cemevi de bizimdir." diye konuştu.

Suni gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu ve sonucu olmadığını ifade eden Bahçeli, "Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır." dedi.

MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİ

Mısır'daki Gazze zirvesine de değinen MHP lideri Bahçeli, "Ey soykırımcı siyonist barbarlık Allah sizi bildiği gibi yapsın. İsrail ile Hamas arasında ateşkes tesis edilmiştir. Esir takası insani yardımların sağlanması ve İsrail askerlerini çekilmesiyle ilgili müspet gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Türkiye'miz, adil ve akılcı arabulucu rolüyle bölgesel ve küresel diplomasinin kemer taşı haline gelmiştir. Bundan gurur ve memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, asıl olan yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması ve tarafların imzalarına sadık kalması olduğuna da dikkat çekti.

"İSRAİL BAŞBAKANI HESAP VERECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun küresel adalet huzurunda hesap vereceğini ifade eden Devlet Bahçeli şöyle konuştu:

"Eninde sonunda İsrail Başbakanı küresel adalet ve vicdan huzurunda hesap verecekler, Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarının hesaplarını misliyle ödeyeceklerdir. Temennimiz kalıcı barışın ve iki devletli çözüm ortamının yerleşmesidir. Gazze, Filistin halkının vatanıdır."

"ÖZGÜR BEY'İN YOLU YOL DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin hedefinde ana muhalefet partisi de vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Bahçeli şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Kendisine sakinlik temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in iftiralara sarılarak yaptığı çirkin siyasetin bizim nazarımızda değerinin olamayacağını hatırlatıyorum. Özgür Bey'in yolu yol değildir. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilemez.

CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş Türkiye ve Türk milletine muhalif eden yabancı beslemesi bir anlayış yuvalanmıştır. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavız değildir. CHP yanlış rotadadır."

"Gazze faciasını uluslararası topluma anlatıp geniş çaplı protesto gösterilerinin eyleme geçmesinin ilk kıvılcımını yakan Türkiye'dir." diyen Bahçeli, "Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak ülke ve millet sevgisinde erimek adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan ve "TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer yoktur." diyen Bahçeli "Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız manevi muhafızlarımızdır. Hepimiz Terörsüz Türkiye sürecinin sekteye uğramamasına dikkat etmeliyiz. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır o esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir." şeklinde konuştu.

"ASKERİ HASTANELER AÇILMALI"

Devlet Bahçeli, "MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır." sözleriyle askeri hastanelerin tekrar devreye girmesini beklediklerini söyledi.