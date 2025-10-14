  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bahçeli TBMM'deki ''biji serok apo'' rezaletine tepkisi bukadarcık oldu!

Bahçeli TBMM'deki ''biji serok apo'' rezaleti için sessizliğini bozdu

Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta DEM Parti'nin grup toplantısında elinde 50 bin canın kanı olan bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için atılan sloganlar için "taşkın sloganlara asla yer yok" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DEM Parti'nin TBMM'de geçen haftaki grup toplantısında Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan kadim şehirden Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "biji serok Apo" sloganları yükselmişti. 

TBMM'deki bu rezalete özellikle muhalefetten çok sert eleştiriler gelmişti. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a geçen sene yaptığı çağrıyla kendi başlattığı süreçte yaşanan bu skandalla ilgili 1 haftalık sessizliğini bozdu.

Bahçeli, Meclis çatısı altında taşkın sloganlar atılmaması gerektiğini belirterek "TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer yok" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in şehit askerlerimiz için sarfettiği "gencecik cesetler" ifadesine de tepki gösteren Bahçeli, "Herkesin, özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek, doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır" dedi.

CHP'yi "eksenleri kaymıştır" diyerek eleştiren Bahçeli, CHP lideri Özel için de "yolu yol değil" ifadelerini kullandı.

Bahçeli öte yandan uzun zamandır Ankara kulislerinden yükselen "Bahçeli şimdi de Alevi açılımı yapacak" iddialarını da doğrulayarak "Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir, hem Aleviyiz hem Sünni" dedi.

Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sürüp giden dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefinde olduklarını belirterek "Bu hedef ahlakidir, insan merkezlidir. Siyasi manevi imkanlarla kireçlenmiş kronik gerilimleri bertaraf etmek mümkündür." dedi.

"Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephesidir." diyen MHP lideri Bahçeli, "Alevi-Sünni kutuplaşmasını tahrik etmeye çalışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "Gerilimleri bertaraf etmek mümkün. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimizin kıblesi bir değil mi? Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler?" sorularını yöneltti.

"CAMİ NE KADAR BİZİMSE, CEMEVİ DE BİZİMDİR"

Bahçeli "Hem Aleviyiz hem, Sünni. Hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse, cemevi de bizimdir." diye konuştu.

Suni gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu ve sonucu olmadığını ifade eden Bahçeli, "Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır." dedi.

MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİ

Mısır'daki Gazze zirvesine de değinen MHP lideri Bahçeli, "Ey soykırımcı siyonist barbarlık Allah sizi bildiği gibi yapsın. İsrail ile Hamas arasında ateşkes tesis edilmiştir. Esir takası insani yardımların sağlanması ve İsrail askerlerini çekilmesiyle ilgili müspet gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Türkiye'miz, adil ve akılcı arabulucu rolüyle bölgesel ve küresel diplomasinin kemer taşı haline gelmiştir. Bundan gurur ve memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, asıl olan yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması ve tarafların imzalarına sadık kalması olduğuna da dikkat çekti.

"İSRAİL BAŞBAKANI HESAP VERECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun küresel adalet huzurunda hesap vereceğini ifade eden Devlet Bahçeli şöyle konuştu:

"Eninde sonunda İsrail Başbakanı küresel adalet ve vicdan huzurunda hesap verecekler, Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarının hesaplarını misliyle ödeyeceklerdir. Temennimiz kalıcı barışın ve iki devletli çözüm ortamının yerleşmesidir. Gazze, Filistin halkının vatanıdır."

"ÖZGÜR BEY'İN YOLU YOL DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin hedefinde ana muhalefet partisi de vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Bahçeli şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Kendisine sakinlik temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in iftiralara sarılarak yaptığı çirkin siyasetin bizim nazarımızda değerinin olamayacağını hatırlatıyorum. Özgür Bey'in yolu yol değildir. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilemez.

CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş Türkiye ve Türk milletine muhalif eden yabancı beslemesi bir anlayış yuvalanmıştır. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavız değildir. CHP yanlış rotadadır."

"Gazze faciasını uluslararası topluma anlatıp geniş çaplı protesto gösterilerinin eyleme geçmesinin ilk kıvılcımını yakan Türkiye'dir." diyen Bahçeli, "Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak ülke ve millet sevgisinde erimek adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan ve "TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer yoktur." diyen Bahçeli "Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız manevi muhafızlarımızdır. Hepimiz Terörsüz Türkiye sürecinin sekteye uğramamasına dikkat etmeliyiz. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır o esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir." şeklinde konuştu.

"ASKERİ HASTANELER AÇILMALI"

Devlet Bahçeli, "MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır." sözleriyle askeri hastanelerin tekrar devreye girmesini beklediklerini söyledi.

text-ad
Etiketler Devlet Bahçeli MHP mhp grup toplantısı biji serok apo slogan tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! Otomobil devinden 5 meslek grubu için büyük indirim fırsatı Otomobil devinden 5 meslek grubu için büyük indirim fırsatı TFF’nin maç yayınları için erişim engelleme yetkisi iptal edildi TFF’nin maç yayınları için erişim engelleme yetkisi iptal edildi Diş hekimi sapık çıktı! Hastalarını gizlice görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmış! Eşi yakaladı! Diş hekimi sapık çıktı! Hastalarını gizlice görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmış! Eşi yakaladı! Merve Taşkın'dan olay olan açıklama: ''Hepimiz bedenimizi satıyoruz'' Merve Taşkın'dan olay olan açıklama: ''Hepimiz bedenimizi satıyoruz'' Sihirli Annem'in minik Tuğçe'siydi... 41 kiloluk değişimiyle konuşurken tesettürlü pozları geldi Sihirli Annem'in minik Tuğçe'siydi... 41 kiloluk değişimiyle konuşurken tesettürlü pozları geldi Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Türkiye'nin en ucuz ve en çok satan otomobillerinden biriydi... Üretimi durduruldu! Türkiye'nin en ucuz ve en çok satan otomobillerinden biriydi... Üretimi durduruldu!
Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu Gaziantep'te kan donduran olay: Hemşire kendisiyle tartışan hastayı iğneyle öldürdü! Gaziantep'te kan donduran olay: Hemşire kendisiyle tartışan hastayı iğneyle öldürdü! Mağarada bulunan gizemli ceset 10 yıl önceki kadın cinayetini aydınlattı! Mağarada bulunan gizemli ceset 10 yıl önceki kadın cinayetini aydınlattı! Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama Devrim Özkan'ı unutan Lucas Torreira gönlünü bir başka güzel oyuncuya kaptırdı Devrim Özkan'ı unutan Lucas Torreira gönlünü bir başka güzel oyuncuya kaptırdı Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı! Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi yapacak Yeni Yuvam Modeli başladı.. Ayrıntıları da belli oldu Faizsiz, peşinatsız ev sahibi yapacak Yeni Yuvam Modeli başladı.. Ayrıntıları da belli oldu Karadeniz insanının pratik zekası ile üretildi; işte karşınızda Laz Cabrio! Karadeniz insanının pratik zekası ile üretildi; işte karşınızda Laz Cabrio!