Bakan açıkladı ! İmar affında yeni gelişme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki imar affı hakkında açıklamalarda bulundu. Özhaseki "İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutulabiliriz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki seçimden hemen önce getirilen imar affı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Özhaseki, “İmar barışında İstanbul Boğazı’nı istisna tutulabiliriz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrası imar affını da içeren 22-24 milyar maliyetli bir paket açıklamış ve “İmar problemleri için imar barışı getiriyoruz” demişti.

Bakan Özhaseki ise dün yaptığı açıklamada imar affı ile birlikte belediyelere kentsel dönüşüm için 3 yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi kullandırılacağını açıklamıştı.