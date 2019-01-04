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  4. 04 Ocak 2019 21:12

Bakan Akar'dan terör koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'dan terör koridoru açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Cumhurbaşkanlığı  Kararı ile işletme hakkı devir süreci başlatılan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne  ilişkin, "Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini  yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale  getirmektir." dedi.

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir  şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerine dikkati çeken Akar, "Bunu hayal  edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun  yapılmasının imkan ve ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin  Dere ve diğer yetkililerle, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Fabrika  Müdürlüğünde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel'den çalışmalara ilişkin brifing alan  Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra yemekhanede işçilerle karavanadan yemek  yedi. Yemeğin ardından işçilere hitap eden Akar, sözlerine yapılan önemli  çalışmalar dolayısıyla işçileri tebrik ederek başladı.

İşçilerin aynı azim ve kararlılıkla çalışarak dün olduğu gibi bundan  sonra da ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacağına yönelik inancını  dile getiren Akar, savunma sanayisinde yerlileşme ve millileşme oranının yüzde  68'lere ulaştığına dikkat çekti. Bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam  ettiğini anlatan Akar,  Sakarya bölgesinin savunma sanayi merkezlerinden biri  olacağını, bununla ilgili kararların alındığını, bunun ilk somut göstergesinin  ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde Karasu'da  temeli atılacak fabrika olduğunu bildirdi.

"Yeni yetenekler kazandırılacak"

Belirlenen hedeflere ulaşma konusunda alışılmış kalıpların dışına  çıkılarak kamu tecrübesi ile özel sektörün bir araya getirilmesinin önemine  işaret eden Bakan Akar, bunun stratejik bir tercih olduğunu, Türkiye'nin savunma  sanayi alanında geride kalmaması için özel sektörün hızından faydalanması  gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kararı çıktı, karar çerçevesinde  faaliyetler başladı. Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak  yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması  kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini  yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale  getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız yurt içi ve yurt dışında teknolojik  potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır. Fabrika arazisi,  arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her  türlü ekipmanın mülkiyeti devlette olacak.  Burada yapılan şey işletme hakkının  devridir. İşletmeyi devralacak firma bu süreç içinde fabrikanın yeteneklerini  korumak mecburiyetindedir. Fabrikanın sahip olduğu yetenekleri koruyacak, ancak  bu yetmez, yeni yetenekler de kazandırılacak. Bunların tamamı da Milli Savunma  Bakanlığının kontrolünde ilgili firma tarafından yapılacaktır."

"Kayıp söz konusu olmayacak"

Fabrikada üretilen ürünlerin özel sektörün dinamizmi ve  bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacağını vurgulayan  Akar,  Ar-Ge konusunda da asla geri gidilmeyeceğini, daha fazla yatırımla daha  ileri gidileceğini söyledi. Bakan Akar, fabrikanın modernizasyonu için ilk etapta  yaklaşık 40-50 milyon dolarlık yatırımın yapılacağını vurguladı.

"Süreçte saklı ve gizli bir şey yok, olmayacak." diyen Akar, tüm  gelişmelerin şeffaf ve açık olacağını vurguladı.  İşçilerin alın terinin son  derece kıymetli olduğunun önemine değinen Bakan Akar, "Özlük haklarında herhangi  bir şekilde geri gitme yok. Bunun savunucusu biziz, bunun avukatlığını biz  yapacağız. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse herkesle, her şekilde görüşmek  suretiyle bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kayba göz yummamız söz  konusu değil." ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Akar, "Bu konuda Milli  Savunma Bakanı ve Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa bunları yerine  getirmek için her türlü hassasiyeti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi  olmasın, bu bizim en öncelikli işlerimizden biridir." dedi.

"Asil bir çizgiyi takip ettiniz"

Geçiş sürecinde herkesle konuşulacağını, herkesin değerlendirmesinin  alınacağını ifade eden Akar, "Hiç kimsenin herhangi bir şekilde mağduriyet  yaşamaması için her türlü özen gösterilecek. Bu konuda arkadaşlarımıza her türlü  emir verildi." diye konuştu.

 Akar, yaşanan süreçte yapılmak istenen provokasyonlara karşı itidal ve  aklıselimle davranarak önemli bir duruş sergileyen tüm işçilere teşekkür ederek,  "Siz ülkenin, milletin menfaatini, Silahlı Kuvvetlerin yararını düşünerek son  derece asil bir çizgiyi takip ettiniz." diye konuştu.

İşçilerin akıllarındaki her türlü soruyu iletebileceğini belirten  Akar, "Vatan ve millet duygusuyla işler yapıldı. Kimse gelip de bize ve size  millilikten filan bahsetmesin. Çünkü biz gerçekten milliyiz, gerçekten yerliyiz,  elimizden gelen neyse bunu da vatanımız ve milletimiz için yaptık, bundan sonra  da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Girilemez denilen yerlere girdik"

Terörle mücadelede "girilemez" denilen yerlere girilerek, "çıkılamaz"  denilen yerlere çıkılarak önemli başarılar sağlandığını vurgulayan Bakan Akar,   terörle mücadele faaliyetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam  ettiğini söyledi.

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir  şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerine dikkati çeken Akar, "Bunu hayal  edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun  yapılmasının imkan ve ihtimali yok. 'Ne yaparsınız' diye soracak olurlarsa  cevabımız net, ölürüz. Biz bu yola ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak için  çıktık. Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye'nin,  Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.  İnşallah milletimiz tek vücut olarak mücadelesini sürdürecek ve bu terör  belasından kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Valiliğini ziyaret  etti.

AA

hulusi akar , müsade , terör koridoru
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