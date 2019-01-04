Bakan Akar'dan terör koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işletme hakkı devir süreci başlatılan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ilişkin, "Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir." dedi.

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerine dikkati çeken Akar, "Bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkan ve ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel'den çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra yemekhanede işçilerle karavanadan yemek yedi. Yemeğin ardından işçilere hitap eden Akar, sözlerine yapılan önemli çalışmalar dolayısıyla işçileri tebrik ederek başladı.

İşçilerin aynı azim ve kararlılıkla çalışarak dün olduğu gibi bundan sonra da ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getiren Akar, savunma sanayisinde yerlileşme ve millileşme oranının yüzde 68'lere ulaştığına dikkat çekti. Bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini anlatan Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayi merkezlerinden biri olacağını, bununla ilgili kararların alındığını, bunun ilk somut göstergesinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde Karasu'da temeli atılacak fabrika olduğunu bildirdi.

"Yeni yetenekler kazandırılacak"

Belirlenen hedeflere ulaşma konusunda alışılmış kalıpların dışına çıkılarak kamu tecrübesi ile özel sektörün bir araya getirilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bunun stratejik bir tercih olduğunu, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geride kalmaması için özel sektörün hızından faydalanması gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kararı çıktı, karar çerçevesinde faaliyetler başladı. Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız yurt içi ve yurt dışında teknolojik potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır. Fabrika arazisi, arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü ekipmanın mülkiyeti devlette olacak. Burada yapılan şey işletme hakkının devridir. İşletmeyi devralacak firma bu süreç içinde fabrikanın yeteneklerini korumak mecburiyetindedir. Fabrikanın sahip olduğu yetenekleri koruyacak, ancak bu yetmez, yeni yetenekler de kazandırılacak. Bunların tamamı da Milli Savunma Bakanlığının kontrolünde ilgili firma tarafından yapılacaktır."

"Kayıp söz konusu olmayacak"

Fabrikada üretilen ürünlerin özel sektörün dinamizmi ve bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacağını vurgulayan Akar, Ar-Ge konusunda da asla geri gidilmeyeceğini, daha fazla yatırımla daha ileri gidileceğini söyledi. Bakan Akar, fabrikanın modernizasyonu için ilk etapta yaklaşık 40-50 milyon dolarlık yatırımın yapılacağını vurguladı.

"Süreçte saklı ve gizli bir şey yok, olmayacak." diyen Akar, tüm gelişmelerin şeffaf ve açık olacağını vurguladı. İşçilerin alın terinin son derece kıymetli olduğunun önemine değinen Bakan Akar, "Özlük haklarında herhangi bir şekilde geri gitme yok. Bunun savunucusu biziz, bunun avukatlığını biz yapacağız. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse herkesle, her şekilde görüşmek suretiyle bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kayba göz yummamız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Akar, "Bu konuda Milli Savunma Bakanı ve Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getirmek için her türlü hassasiyeti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu bizim en öncelikli işlerimizden biridir." dedi.

"Asil bir çizgiyi takip ettiniz"

Geçiş sürecinde herkesle konuşulacağını, herkesin değerlendirmesinin alınacağını ifade eden Akar, "Hiç kimsenin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamaması için her türlü özen gösterilecek. Bu konuda arkadaşlarımıza her türlü emir verildi." diye konuştu.

Akar, yaşanan süreçte yapılmak istenen provokasyonlara karşı itidal ve aklıselimle davranarak önemli bir duruş sergileyen tüm işçilere teşekkür ederek, "Siz ülkenin, milletin menfaatini, Silahlı Kuvvetlerin yararını düşünerek son derece asil bir çizgiyi takip ettiniz." diye konuştu.

İşçilerin akıllarındaki her türlü soruyu iletebileceğini belirten Akar, "Vatan ve millet duygusuyla işler yapıldı. Kimse gelip de bize ve size millilikten filan bahsetmesin. Çünkü biz gerçekten milliyiz, gerçekten yerliyiz, elimizden gelen neyse bunu da vatanımız ve milletimiz için yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Girilemez denilen yerlere girdik"

Terörle mücadelede "girilemez" denilen yerlere girilerek, "çıkılamaz" denilen yerlere çıkılarak önemli başarılar sağlandığını vurgulayan Bakan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerine dikkati çeken Akar, "Bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkan ve ihtimali yok. 'Ne yaparsınız' diye soracak olurlarsa cevabımız net, ölürüz. Biz bu yola ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak için çıktık. Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah milletimiz tek vücut olarak mücadelesini sürdürecek ve bu terör belasından kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Valiliğini ziyaret etti.