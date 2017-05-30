Bakan Çavuşoğlu: ''Mümkün değil...''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya’yı sert sözlerle eleştirerek İncirlik Üssü’nün şu anda Alman parlamenterlere açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye’ye gelecek. Kendisiyle İncirlik meselesini ele alacağız.

İncirlik’i şu anda Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil.

Onların kamuoyu baskısı varsa benim de kamuoyu baskım var. Vatandaşlara sorduğunuzda “İncirlik’i hemen kapatın” diyorlar.

Konya’da sıkıntı yok, orası NATO üssü. Oraya gelebilirler. Ama İncirlik benim üssüm.

Bizi tehdit etmesinler, “yok gideriz başka yere gideriz” diye…