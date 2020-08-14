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  4. 14 Ağustos 2020 22:54

Bakan Koca ve 15 ilin sağlık müdürüyle kritik koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilin sağlık müdürleri ile koronavirüs toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Koca ve 15 ilin sağlık müdürüyle kritik koronavirüs toplantısı
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Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "14 Ağustos il değerlendirme toplantıları. 15 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

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