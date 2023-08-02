Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel yasa geliyor!

İstanbul depremine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki olası bir depremde İstanbul'da 600 bin dairenin yerle bir olacağını belirterek, İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını açıkladı.

İstanbul depremine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu söyledi, olası deprem için İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını bildirdi. Özhaseki, "Her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğalgaz verilmez olur" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını belirterek "Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi.

Özhaseki, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

KANAL İSTANBUL PLANI

İstanbul depremine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Özhaseki, İstanbul'da bir taraftan rezerv alanlar belirlediklerini, bu alanlarda 300-350 bin kadar konut yapacaklarını, diğer taraftan da güzergahı üzerinde üç aktif fay hattı bulunan Kanal İstanbul civarındaki rezerv alanları, depremzedeler veya depremde ilk yıkılabilecek konut sahipleri için ayırmayı planladıklarını söyledi.

HER SOKAKTA 2 BİNA YIKILSA ALTYAPI ÇÖKER, DOĞALGAZ VERİLMEZ OLUR

İstanbul'daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu bildiren Özhaseki, "İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğalgaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner" diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürütülen çalışmaları da anlattı.

Deprem bölgesinde devam eden "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısının 146 bin 376 olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bunların içerisinde, 125 bin kişi konut, 21 bin kişi de ticari dükkan, vesaire yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. Hatay'da 60 bin, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız Yerinde Dönüşüme müracaat etti." şeklinde konuştu.