  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan Suriye açıklaması

Bakan Soylu'dan Suriye açıklaması

Bakan Soylu'dan Suriye açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz Suriye'de yaşanan bu olayların hiç birini kabul etmiyoruz. Kabul etmedik de, etmeyeceğiz de. Sadece kendi sorumluluğunuz yok, Suriye'den gelen diğer kişiler adına da sorumluluğunuz var. Milletlerin rol modelleri olur. Sizler başarılı öğrenciler olarak rol modelsiniz.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, bakanlığın merkez binasında yer alan yemekhanede yurdun çeşitli üniversitelerinde eğitim gören ve derece elde eden 21 Suriyeli öğrenci ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, aynı coğrafya içerisinde hep kardeşlik içerisinde yaşadıklarını belirterek şunları dedi:

"Biz yıllarca aynı coğrafyada birlikte yaşadık. Biz birbirimize hiçbir zaman uzak olmadık. Aynı sokağın insanları olarak yaşadık. Aynı sokağın insanlarının birbirlerine ihtiyaçları olur. Biz hem komşuluğumuza, hem bize bırakılan değerleri kucaklamak, hem de insana sahip çıkmak istiyoruz. Bizim mücadelemiz iyilikleri hakim kılmak ve bu sınavdan başarıyla geçmektir."

"Kardeşliğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız'' 

Öğrencilere hitap eden Bakan Soylu, geçmişi unutmamanın önemine değinerek, "Bizler üzerimizdeki görevi yapmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz bu meselede sonuna kadar insanlıktan yanayız Bunu da devem ettireceğiz. Bu coğrafyada çok zorluklar yaşandı. Bu zorluklarla, sıkıntılarla hep karşı karşıya kalındı. Göç, savaş, kıtlık, yokluk oldu. Şunu bir abiniz olarak söylemek isterim; gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın. O hep en canlı bir şekilde dursun ama; hiç birimiz geçmişimizi, nasıl olduğumuzu, bizden öncekilerin nasıl yaşadıklarını, ne sıkıntılar çektiklerini hiçbir halde unutmayalım. Siz de unutmayın. O belki de insanlığın devam etmesi için en önemli karakteri oluşturur" ifadelerine yer verdi.

"Suriye'de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz'' 

Öğrencilere birer rol model olduklarını söyleyen Bakan Soylu, "Biz Suriye'de yaşanan bu olayların hiç birini kabul etmiyoruz. Kabul etmedik de, etmeyeceğiz de. Sadece kendi sorumluluğunuz yok, Suriye'den gelen diğer kişiler adına da sorumluluğunuz var. Milletlerin rol modelleri olur. Sizler başarılı öğrenciler olarak rol modelsiniz. Başarınızı bu anlayışla taçlandıracağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizden sonra gelecek nesiller için değil, bizim için de rol modellersiniz" şeklinde konuştu.

Etiketler bakan soylu suriye açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Küçükkaya ''öne çekilmiş'' genel seçimin tarihini açıkladı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı
Otomobile vergi indirimi gelirse fiyatlar ne olacak?
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu koronavirüste son durumu açıkladı
Bankalar yarışa girdi: Emekliye 6.250 liraya kadar promosyon müjdesi
Geçiş garantili ihalelerde mide bulandıran iddia!
Meclis olağanüstü toplanıyor! AK Partili Ünal: ''Katılmayacağız''
''Sünnet derisi'' itirafıyla olay olmuştu! Selen Görgüzel: Hamdi beni silmiş
Pandemide işsiz kaldı, şimdi hem iş hem tatil yapıp ayda 30 bin TL kazanıyor
Doktor sevgilisi genç kadına kabusu yaşattı! Saatlerce süren dehşet