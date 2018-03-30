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  4. 30 Mart 2018 20:26

Başbakan Yıldırım: ''ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor''

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek dönüşü uçakla çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım: ''ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor''
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Bosna Hersek dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, ABD ve Fransa'nın dün akşam yaptıkları Suriye çıkışlarını değerlendi. Başbakan Yıldırım, "ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek dönüşü uçakta önemli mesajlar verdi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

(YPG açıklaması) ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor. NATO müttefiki Fransa'nın bu hareketi ağır tahrik. Macron'un yaptığı asla kabul edilemez.

(Suriye'den çekilme açıklaması) Trump'ı bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Trump sürprizi sever, bizi bağlayan ABD Başkanı'dır.

(Sincar'da son durum) Irak merkezi yönetimi duyarlı davranıyor. Kısmen çekilme var ama durum tespiti yapıyoruz.

(Kosova'da FETÖ operasyonu) Terör örgütlerine karşı her türlü faaliyet meşru haktır.

(Rusya-Batı casus krizi) Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok.

abd , vardiya değişimi , başbakan , fransa
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