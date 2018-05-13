Başbakan Yıldırım gençlere seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da 'Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bu gençliği ne bölücüler, ne FETÖ'cüler yönlendiremez, emperyalistlere karşı Türkiye'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz Türk gençliğidir. Sizler bizim, bugünümüz, yarınımız, geleceğimizsiniz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:

15 Temmuz'da, apolitik denen gençlerimiz meydanlara indiler meydanlara. Alçaklara göğsünüzü siper eden, tankların önünde duran, kurşunlara vız gelir diyen gençler sizlerdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.

Bugün nüfusumuzun yüzde 100'ünü siz oluşturmuyorsunuz. Ama yarın nüfusumuz sizlerden olacak. Yüreğinde gençlik ateşi taşımayan siyasetçiler bu ülkeye hiçbir şey veremediler. Gençliğin heyecanını anlayamadılar. Gençliği kolayca alevlenen, kolayca duygularıyla oynanan bir topluluk olarak gördüler.

Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, demokrasiyi baş tacı eden milli manevi değerleriyle barışık bir gençliğimiz var artık. Türkiye'nin ve dünyanın şartlarını doğru analiz eden, ona göre karar veren bir gençliğimiz var. Bu gençliği ne bölücüler, ne FETÖ'cüler yönlendiremez, emperyalistlere karşı Türkiye'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz Türk gençliğidir. Sizler bizim, bugünümüz, yarınımız, geleceğimizsiniz.

'GÜNLÜK MESELELERLE ENERJİNİZİ HARCAMAYIN'

Lütfen yüreklerinizdeki heyecanı ülkenin kalkınması için harekete geçirin. Lütfen günlük meseleler içinde enerjinizi harcamayın. Geleceğin büyük Türkiye'sine odaklanın. Anlaşmazlıkları değil, birlikteliği güçlendirin. Bizim öfke ile harcayacak zamanımız yok. Hepimiz, genciyle yaşlısıyla, Kürt'üyle Türk'üyle, her mezhepten, her meşrepten ne olursak olalım bu ülkenin aziz vatandaşlarıyız.

Bizim hayalimizde, demokrasisi daha da gelişmiş, milli geliri daha da artmış bir Türkiye var. Bu Türkiye hayalimizi elbette gençlerle hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz geçmişin yanlışlarına düşmeden, emin adımlarla gelecek yolculuğumuza yürümek. Biliyorum ki sizlerin kanı bizimkinden daha hızlı akıyor. Kanınız daha hızlı akıyor, yerinizde duramıyorsunuz. Bir anda her şey olsun istiyorsunuz. Tıpkı dağın zirvesinden kopan kaya parçası gibi, menzile koşar gibi koşuyorsunuz. Ama bizler o kayadan vadiye indik, orada suyun içinde suyun adeta sürtünmeyle köşelerimizi, sivriliklerimizi yok ettiği bir taşa döndük. Sizin heyecanınız, sivrilikleriniz, enerjiniz bizim tecrübemizle birleştiğinde bizi tutana aşk olsun.

Bugün Cumhurbaşkanımız İngiltere'ye gitti. Orada görüşmeler yapacak. Bölgesel konular, Irak, Suriye, Filistin, İran... Bu bölgede oynanmaya çalışılan emperyal oyunlara karşı çok uyanık olmamız lazım. Aranıza fitne sokanlara prim vermeyin. Onlara deyin ki, kardeşim bizim değişmeyen dört tane ilkemiz var. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet.