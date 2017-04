Başbakan Yıldırım'dan FETÖ uyarısı

Antalya'da Afrika Birliği ülkelerinin cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Biz herşeyi dolar olarak görmüyoruz" dedi. FETÖ terör örgütünün 160'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek 15 Temmuz'u hatırlatan Yıldırım, “Dolayısıyla bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz" diye uyardı.



Türkiye- Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesinde Maritim Pine Beach Resort Hotel'de başladı. Forumun açılışı Başbakan Binali Yıldırım, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Gine Devlet Başkanı Alphe Conde, Somali Devlet Başkanı Mohamed Abdullahi Mohamed, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o'nun katılımıyla yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen foruma, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, AfB Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko ile Afrika ülkeleri ve Türkiye'den tarım sektörü üst düzey yönetici ve temsilcileri katıldı.



SON KONUŞMACI FIKRASI

Kürsüye en son çıkan Başbakan Binali Yıldırım, bir toplantıda konuşmalar uzun sürünce tüm salonun boşaldığını ve sadece bir dinleyici kaldığını, kürsüdeki konuşmacı, konuşmasını bitirip tek kalan dinleyiciye çok teşekkür ettiğini, şaşıran dinleyicinin de 'Senden sonraki konuşmacı benim' diye yanıtladığı fıkrayla salondakileri güldürdü.



GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI

Aslında gerçeklerle yüzleşmenin zamanının geldiği ve geçtiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Maalesef dünya, gelişmiş dünya, dünya milletleri, insanlık, küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkeler arasındaki rekabetler insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle biz gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü, bittiği yerdir. Hiçbir şey insan hayatından daha kıymetli değildir. İnsanın olmadığı yerde neyinizin olursa olsun hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Dünya da, gelecek de, kardeşlik de, barış da, üretim de, tarım da insan içindir. Bir meşhur Kızıldereli sözü, deyişi var. 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık avladığında işte o zaman paranın önemi yok.' Çünkü para yenmez, bir işe yaramaz. Onun için ülkeler, kıtalar, milletler olarak biraraya gelmemiz, sorunlarımızı daha samimi konuşmamız lazım. Kuvvetli ülkelerin zayıf ülkelerin eksikliğini gidermesi lazım. İlişkilerin hükmetme, kontrol altına alma anlayışla değil, adil, kazan kazan esasına göre geliştirilmesi lazım."



AFRİKA'YLA BİRLİKTE KALKINMA

Türkiye Cumhuriyeti olarak son 10 yılda özellikle Afrika'yla ilişkilerde bu esası belirlediklerini açıklayan Başbakan Yıldırım, “Afrika açılımı bağlamında Afrika'ya önemli ölçüde ziyaretler gerçekleştirdik. Afrika'ya sadece Afrika'nın kaynaklarını keşfedip, onları almak değil, Afrika'yı Afrika'yla birlikte kalkındırmak için projeler ürettik. Türkiye Afrika'da son 10 yıl içinde büyükelçilik sayısını 50'li rakamlara çıkardı, benzer şekilde Afrika ülkelerinin de 33 tane büyükelçilik açması bu ilişkilerin tek taraflı değil, karşılıklı olduğunu gösteriyor. Ulaşım, erişim herşeyin başıdır. Eğer ulaşamazsanız, bizde bir güzel söz vardır, gidemediğin yer senin değildir. Özellikle bakanlık yaptığım dönemlerde başlattığımız açılım, bugün Türkiye'de havacılık sektörünü 6 kat büyüttü. 15 yılda, 33 milyon yıllık iç-dış hat seyahat eden yolcu vardı, 193 milyona yükseldi. O nedenle Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyor. 150 milyon yolcu kapasiteli, bu doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birleştiren konumdaki Türkiye'yi bir transfer merkezi haline getirecek. Bir küresel buluşma birleşme, barışın ve kardeşliğin geliştirilmesine, milletlerin, insanların birbiriyle tanışma ve kaynaşmasına vesile olacak" dedi.



'ZAMAN PARADAN DAHA DEĞERLİ'

Önceki yıllarda Afrika'ya gitmek için Avrupa veya Körfez ülkeleri aktarmalı en az bir günün yolda geçirildiğini dile getiren Yıldırım, bugün Türk Hava Yolları'nın Afrika'da 50'den fazla noktaya uçuşla büyük kolaylık sağladığını anlattı. Yıldırım, “Zaman ekonomisi diye birşey var ve zaman paradan daha değerli. O nedenle ilk adımı bununla attık, ikinci adımda büyükelçilik sayısını artırdık ve nihayetinde Afrika ülkeleriyle kazan kazan esasına göre hem ikili ilişkilerimizi hem de Afrika Birliği ile bütün kıtanın konularını görüştük. İşte bu toplantı da onlardan biri. 2004'te Melibo'da yapılan toplantıda sayın cumhurbaşkanımızla birlikte biz de vardık ve alınan karanları biliyoruz. Bu toplantı o kararların hayata geçirilmesi için tertip edilen bir toplantı. Bu iki günlük sürede sektörle ilgili işadamları karşılıklı biraraya gelecek, tecrübe paylaşımında bulunacak ve geleceğe yönelik müşterek atacağı adımları belirleyecektir. Aynıca 50'ye yakın bakan var ve bütün yetkililerle biraraya gelip bu konuları konuşacaklar" dedi.



'BİZ HERŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZ'

İstatistiklere göre Afrika'da çok yüksek potansiyel olduğunu, ancak bu potansiyeli henüz kullanma noktasında çok bakir olunduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Gerek tarım arazilerinin verimli kullanılması, doğal kaynakların hayata geçirilmesi, bütün bunların hepsi birlikte çalışırsak başaracağımız işlerdir. Bugün Türkiye Suriye, Irak'ta bölgede yaşanan istikrarsızlığa, otorite, yönetim boşluğuna rağmen her türlü terör faaliyetiyle kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan evini, yurdunu terkedip, canını kurtarmak isteyen milyonlara evini, kucağını açmış, ekmeğini paylaşmıştır. Bu bizim değerlerimizde olan birşeydir. Biz herşeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir toplumuz. Dolaysıyla Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi, bu düzeyde, tek tarafı menfaat değil, karşılıklı kardeşlik, güven, kazan kazan esasına göre inşa ediyor ve bu yolda ilerliyoruz. Bundan da eminim ki hem Afrika içinden çıkmaya çalıştığı sorunlardan kurtulmuş olacak, Türkiye de bir yandan bölgedeki güven ve istikrarı sağlamak için daha fazla katkı sağlayacak. Diğer yandan da bölgesel ve küresel refaha önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" diye konuştu.







AFRİKA ÜLKELERİNE FETÖ UYARISI

Afrika ülkelerine, devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarına özellikle teşekkür eden Başbakan Yıldırım, “Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Afrika ülkelerinin büyük ekseriyeti Türkiye'nin yanında yer aldı. Türkiye'nin demokrasisini yok etmeye yönelik, geleceğini karartmaya yönelik bu alçak kalkışmanın, girişimin karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun seçilmiş hükümetini, cumhurbaşkanını desteklediler. Bununla da kalmayıp birçok Afrika ülkesi bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantısı olan okulları, kurumları birer birer kapatıyor. Bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu küresel bir terör örgütüdür. 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, bunların emperyal, uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bir sır değil. Dolayısıyla bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak bunu söylüyorum" dedi.



AFRİKA'YI EN ÇOK ZİYARET EDEN LİDER ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esasında toplantıya katılmak istediğini, yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirterek, Erdoğan'ın selamını da ileten Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanının 54 Afrika ülkesinden 23'üne 39 ziyaret gerçekleştirerek, dünya liderleri içerisinde Afrika'yı en fazla ziyaret eden cumhurbaşkanı olduğunu da sözlerine ekledi.



AFRİKA'NIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ AFRİKALILARIN KENDİSİNDE

Afrika'nın sorunlarına çözümü yine Afrikalıların kendisinin bulacağına dikkati çeken Başbakan Yıldırım, “Afrika'nın yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı var. Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında yer almaya devam edecek. Ülkemizin de bu uzun yolda Afrika'dan öğreneceği çok şey olduğunu biliyoruz. Dünyaya baktığımızda bir yanda israf almış başını gitmiş, bir yanda yoksulluk. İşte temel hedef ve önceliğimiz bu uçurumu, farkı kapatmaktır. Bütün dünyanın dikkatini bu acı gerçeğe çekmektir. Bunu her platformda Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi