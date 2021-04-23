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Biden ile Erdoğan NATO Zirvesi'nde görüşme kararı aldı!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Beyaz Saray, görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı.

Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı." denildi.

Etiketler beyaz saray biden erdoğan
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