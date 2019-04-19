Binali Yıldırım: ''İddialar doğru ise vahim''

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'a belediyeye bağlı kuruluşların elektronik veri tabanında inceleme yapmak üzere 2 müfettiş ve 3 uzman görevlendirmesi soruldu.

"Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Heralde birisi başkanın imzasını taklit etmiş. Eğer doğru ise vahim bir şey. Belediye başkanı kurumla ilgili inceleme yaptırabilir. Ama bütün iş ve işlemlerin hukukun içerisinde olması ve çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esastır. İstanbul'un beklediği hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesi."