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Bir partiden YSK'ya itiraz süresinin uzatılması talebi

Bir partiden YSK'ya itiraz süresinin uzatılması talebi
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Türkiye Komünist Partisi, 14 Mayıs seçimlerindeki usulsüzlük iddialarının ardından itiraz süresinin uzatılması için başvuruda bulundu.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sandık sonuç tutanakları YSK tarafından açıklandı. YSK'nın verileri açıklaması sonrası büyük usulsüzler ortaya çıktı. Yurttaş usulsüzlükleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

İTİRAZ SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN BAŞVURU 
YSK'nın itirazları için verdiği süre bugün sona ererken; Türkiye Komünist Partisi itiraz süresinin uzatılması için YSK'ya başvurduğunu duyurdu. 

TKP'den yapılan açıklamada "YSK’nın açıkladığı oy sonuçlarına itiraz süresi oldukça kısıtlı. Kaydırmaların ve hatalı girişlerin sayısı bu itiraz süresi içinde ele alınabilecek sayının çok ötesinde. Bu sürenin uzatılması için YSK’ya başvuruyoruz" denildi.

GerçekGündem

Etiketler PARTİ MECLİS itiraz ysk
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