Bomba CHP - FETÖ iddiası

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Kaynak, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Aslında FETÖ, CHP'nin içine çok daha geçmiş tarihlerde kaçmıştı. 17-25 Aralık'tan sonra 2014 yılında yargıdaki yapılanmaya karşı getirdiğimiz bütün kanun tasarılarına karşı çıkmışlardı. Mecliste fiilen ve resmen bunu yapmışlardı."

"Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe', bunun öncesinde '170-180 milletvekilinde ByLock, yok şu var bu var' demesi aslında, o hain darbe girişimini, o şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin istiklalinin, istikbalimizin ne kadar riske girdiğini unutturmaya çalıştırmak gayretidir. Kılıçdaroğlu'nun bu beyanıyla, Almanya İstihbarat Teşkilatı BND'nin ve İngiliz Parlamentosu İstihbarat Komisyonu'nun söylemleri birbirinin aynısıdır. "

"Referandum neticesiyle ilgili tabii ki milletimizin oyuna bir saygımız olmakla beraber, ben hiçbir zaman 'evet'leri riskli görmedim. 'Evet'in hep 1-0 önde başladığını gördüm, mesele memleket meselesi olduğu için. Mesele parti meselesi değil. Bu paketi, anayasa değişikliğini tek başına AK Parti ortaya koymadığı için mesele bir memleket meselesi."

"(Yurt dışında kullanılan oylar) Gurbetçilerimizin sandığa gidişi zannediyorum gümrük kapılarında kullanılanlarla yüzde 50 olacak. Çok iyi bir katılım"

"(Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları) Hepsinin Diyarbakır'a odaklanması hepimize bir şeyler ifade ediyor. Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın tamamı faaliyet alanı içerisinde. Nüfusun bir buçuk misli mülteci barındıran Kilis'e bu kadar ilgi yok."

"(Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar) Şu anda İçişleri Bakanlığımız tüm vakıflar hakkında bir çalışma yapıyor. Biz de bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki vakıf faaliyetleri adı altında Türkiye'nin milli birliğini bozucu faaliyetler olmasın."

"İçişleri Bakanlığımız tarafından 3 vakfın faaliyetlerine son verildi. O vakıfların faaliyetine son verilince beni Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve ABD Ankara Büyükelçisi ziyaret ettiler. Avrupa Birliği'nden ziyaretçilerim oldu, bu faaliyetlerin ne için engellendiğini öğrenmek ve bundan sonra çalışmalar için hangi şartlarda çalışmalara izin verileceğini öğrenmek maksadıyla."



