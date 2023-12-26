Bütçe görüşmelerine damgasını vuran Hizbullah resti

TBMM'de dün kabul edilen merkezi yönetim bütçe kanunu görüşmelerine HÜDA Parti lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "özerklik talebi" damgasını vururken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partililere "Hizbullah uzantısına bütçenizi savundurtuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri son görüşmeleri yapıldı. Bütçenin tümü üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

“Güç önemli ama özellikle son 5 yılda görüyoruz ki bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından bir facia oluyor. Sayıştay raporları günden güne kısalıyor. Belki binlerce sayfa gelen Sayıştay raporları 5 yılın sonunda bugün görüştüğünüz bütçede çok sınırlı. Ayrıntılı göremiyoruz harcamaları.

“ÖTV, KDV, HARÇLAR ARTTI, NE KADAR PARA TOPLADIK?”

Bir bütçe düşünün. Devletin kasasına girecek para 8,5 trilyon ama bütçe 11 trilyon. Daha kafadan 2 trilyon 651 milyar açık var ve bunu borçlanacağız. 7 trilyon 408 milyar vergi topluyoruz. Bunun yüzde 66’sı dolaylı vergi. ÖTV, KDV, harçlar arttı, ne kadar para topladık? 401 milyar. Niye topladık? Deprem için. Ne kadarını depreme verdik? 216 milyar. Deprem için bir yılda 4 kez Motorlu Taşıtlar Vergisi alıyoruz ama bunun yarısını depremzedelere veriyoruz. Bu bir hukuksuzluğu, bütçenin halini ortaya koyuyor.

Merkez Bankası’nın başındaki hanımefendi ek ödemelerle birlikte 300 bin lira maaş alıyor. ‘Ben kiralık ev bulurken zorlanıyorum’ diyor. 2018’de 58 lira olan otobüs bileti şu anda 800 lira. İnsanları yazın köylerine gidemeyecek durumda. Okul öncesi çocuklarımızdan emeklilerimize kadar insanlar aldıkları maaşla bir öğün beslenemiyor. Bu bütçeye tabii ki ‘hayır’ diyoruz. Meclis’te Ulaştırma Bakanı’nın yüzüne sordum. Ankara-Kırıkkale otoyol ihalesi 45 milyar. 3 kez bu ihale iptal edilmiş, AKP Batman Milletvekili almış. Bütçenin binde 5’i. Bu arkadaşımız 15 Temmuz’da ihale aldıktan sonra bu şirketin yönetiminden istifa etmiş, utandığı için. Bu Bakan utanmıyor mu? Bugün Faize verdiğimiz para bu bütçede 1 trilyon 254 milyar. Yani bütçenin üçte biri maalesef ki ihalelerinize, zenginlere yarattığınız Kur Korumalı Mevduat’a ve faize gidiyor.

Cumhur İttifakı ortağı TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi

Seçimlerde AK Parti'nin listelerinden TBMM'ye giren Cumhur İttifakı üyesi HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada "Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri serbestçe tartışılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyip, seçim çalışmaları boyunca Cumhur İttifakı ile birlikte açılışlarda yer alan ve AK Parti'nin listelerinden milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Cumhur İttifakı üyesi HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis’te Bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı.

Yapıcıoğlu konuşmasında “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” ifadelerini kullanınca muhalefetten tepki gördü.

CHP'nin tepkisi çok ağır oldu: Hizbullah uzantısına bütçenizi savundurtuyorsunuz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, “Bu bütçeyi lehte konuşacak 300 tane milletvekili var ama siz bütçeyi savunmak için HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na söz verdiniz” diye konuştu. Başarır, “Hizbullah uzantısına bütçenizi savundurtuyosunuz. Sizin nereniz milliyetçi?” dedi.

HÜDAPAR’lı Yapıcıoğlu’nun sözleri tutanaklara şöyle geçti:

BAŞKAN Sayın Yapıcıoğlu...

GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Burada HÜDA PAR'ı mı dinleyeceğiz, sataşmaya sözü mü dinleyeceğiz? ZEKERİYA YAPICIOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen...

BAŞKAN - Ama bakın, herkese eşit davrandım, lütfen...

GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - HÜDA PAR'ın parti programını mı dinleyeceğiz, sataşmayı mı dinleyeceğiz?

SALİHA SERA KADIGIL (İstanbul) - Ya, bize bir taziye için söz vermiyorsun, HÜDA PAR konuşunca niye söz veriyorsun Başkan! Allah Allah!

ZEKERİYA YAPICIOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU (Devamla) - Bakınız "Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir." diyoruz. Şimdi, birileri çıkıp "Bunlar bunu istiyor." Ne zaman özerklik istedik ya da "Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz." diye bir şey söyledik? Diyoruz ki...

ERHAN USTA (Samsun) - "Türk Bayrağı'nın ismi değişsin." diyen siz değil misiniz?

GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Bir daha okusana programi.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Bir daha okur musun.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU (Devamla) - Aynen okuyorum, bakınız: "Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir." diyoruz, tamam mı? Siz eğer... (CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Bravo, bravo sana!

ERHAN USTA (Samsun) - Daha ne diyeceksin?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU (Devamla) - Lütfen, eğer siz okuduğumuzu anlamıyorsanız, o zaman buralarda oturmayın. GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Anlıyoruz okuduğumuzu.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU (Devamla) - Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok,

kendinize yakışanı yapıyorsunuz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.