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CHP 1922 kişi ile Anıtkabir'i ziyaret edecek

CHP 1922 kişi ile Anıtkabir'i ziyaret edecek
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda "Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla CHP'nin 100 yıllık tecrübe ve kurumsallığını yansıtacak bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler bugün başlayacak ve 9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu öncülüğünde yarın saat 10.00'da 81 ilden gelen, toplumun her kesiminden 1922 kişiyle Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyarette işçi, çiftçi, esnaf, sanayici, tüccar, emekli, engelli, gazi, öğrenci, genç, yaşlılar yer alacak. Etkinliğe katılacak 1922 kişiyle 1923'üncü kişi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkılması amaçlanıyor.

Ziyarete ayrıca CHP MYK üyeleri, parti meclisi üyeleri, il, kadın ve gençlik kolları başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki 1922 kişi ilk olarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacak.

Etiketler chp chp'nin 100'üncü yılı anıtkabir
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