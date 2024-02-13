CHP Karaburun Kadın Kolları istifa etti

CHP Karaburun Kadın Kolları, parti içindeki demokrasi eksikliği ve genel merkezin yerel tercihleri görmezden gelmesi nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Karaburun Kadın Kolları yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.

CHP Karaburun Kadın Kolları'nın açıklaması şu şekilde:

KAMUOYU DUYURUSU

Cumhuriyetin kurucu iradesi ve Türkiye’nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi’nin, hayatın her alanında, toplumsal mesajların verildiği eylemlerde, toplantılarda, seçim kampanyası süreçlerinde ev, esnaf ve sokak ziyaretlerinde partisini temsil etmekten gurur duyan Karaburunlu kadınlarız.

Verdiğimiz emek, yaptığımız çalışmalar, partimizin geleneklerinden bugüne süzülen yurtseverlik duygumuzla ve bu ülkenin aydınlık geleceğine olan yürekten inancımızla temellenmiştir. Altı Ok, Atatürk Devrimleri, Çok Seslilik, Demokrasi, Laiklik, bu temellerin taşıyıcı sütunları ve bizim mücadelemizin en güçlü dayanaklarıdır.

Partimizin değişim rüzgarıyla yepyeni bir döneme yol aldığı ve halkımız için yeniden iktidar olma iddiasının yükseldiği bir dönemde, CHP Merkez Karar Yönetim Kurulu ve CHP Parti Meclisi’nden 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili aday belirleme yönteminin antidemokratikliği hepimizi üzmüştür.

Karaburun özelinde, partilerin ve adayların seçimlerdeki oy makas aralıkları hiçe sayılarak ve reel siyasetten uzak, yerel halktan birini tercih etmek yerine; Genel Merkez’de Sayın Aylin Nazlıaka tarafından yürütülen lobi çalışmasıyla, örgüte sorulmaksızın, ilçemize yabancı ve karşılığı olmayan bir aday tercihinde bulunulmuştur. Karaburun Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı sürecinde CHP İlçe Örgütümüzden adaylık dosyası alarak iddia ortaya koyan, sokakta, kahvede, esnaf ve ev ziyaretlerinde insanımıza merhabası olan ve dokunan aday adaylarının emeği de hiçe sayılmıştır. Sosyal Belediyecilik uygulamaları ve kadın istihdamı konusunda örnek çalışmalara imza atan mevcut Belediye Başkanımız ve diğer aday adaylarımızın emeklerinin görmezden gelinmesini demokratik bulmuyoruz.

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Kurultayımızın ardından “Partinin evlatlarına şans tanınması gerekliliği”,“Ön Seçim” ve “Parti tüzüğünün demokratikleştirilmesi” yönünde açıklamalarıyla umut olan CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve tepe yöneticilerimizin tamamının, uygulamalarıyla, bu söylemlerini boşa çıkardıklarını üzülerek, maalesef deneyimleyerek yaşamaktayız.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ardından, seçmen kitlemizin kaybettiği umutları yeniden yeşerten, kamuoyuna “CHP’de Değişim Dönemi” olarak yansıyan sürecin, daha üç ayını yeni doldurmuşken; sonunun “ölü doğum”la bitme riskini net görmekteyiz.

İlçemizin geleceği için derdimiz, çabamız, uyarılarımız, hassasiyetimiz; hem 30 Ocak Salı günü TBMM CHP Grubu Salonu ziyaretimizde hem de Sayın Özel ile CHP MYK ve PM toplantıları öncesinde görüştüğümüz gün; 1 Şubat’taki CHP MYK ve CHP PM toplantılarında ise CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in dinlemek için bizi çağırdığı ancak görüşemediğimiz o gün de tekraren sürmüştür.

Bizim Karaburun Halkımızın siyasi tercihlerine ilişkin görüşlerimizin dinlenmediği, yerelliğin hiçe sayıldığı, CHP İlçe Örgütümüzün dikkate alınmadığı bir siyasi ortamda; partimizin genel merkezi nezdinde sözümüzün ve varlığımızın anlamsız olduğu muhakkaktır.

Parti içi demokrasi olmadan ülkemiz için demokrasi iddiamızın anlamsızlığının altını önemle çizerek, örgütlerinin verdiği alarmı dikkate almayan CHP Genel Merkez Yönetiminin, bu küçük kıvılcımlarla başlayarak büyüyecek yangında, bu ülkenin yeniden yeşeren umutlarını kömür karasına dönüştüreceğini açıkça görmekteyiz. Bu itibarla, CHP Karaburun İlçe Kadın Kolları üyeleri olarak, ‘Evimiz CHP’ gibi yüz yıllık çınarımızdan düşen birer yaprak gibi, bizim için başka bir seçenek kalmadığından zorunlu olarak istifa ettiğimizi kamuoyuna duyururuz.

Rozetimizi kalbimizin üzerinden çıkarsak da yüreğimizden çıkarmayacağız. Biliyoruz ki elbet bir gün kavuşacağız. Saygılarımızla.

CHP KARABURUN KADIN KOLLARI YÖNETİM KURULU