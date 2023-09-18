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CHP MYK'da kurultay için tarih çıktı

CHP MYK'da kurultay için tarih çıktı
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CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP 38. Olağan Kurultayı’nın 4-5 Kasım’da yapılması için parti meclisini toplama kararı aldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. MYK'nin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın prensipte 4-5 Kasım’da yapılması kararını aldığı öğrenildi.

Parti Meclisi 26 Eylül’de toplanacak. PM’nin kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.

SALI GÜNÜ TOPLANTI DÜZENLENECEK
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden, parti meclis üyelerine gönderilen yazıda 26 Eylül 2023 Salı günü saat 11.00'de genel merkezde bir toplantı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu yazıda, 'Toplantı gündemi ve süresi tarafınıza bildirilecektir" denildi.

Alınan toplantı kararı üyelere bildirildi.

Etiketler CHP myk parti
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