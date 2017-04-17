CHP önünde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

16 Nisan referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin Ankara'daki Genel Merkezi binası önünde hareketli dakikalar yaşandı.

"Evet" sonucunu kutlayan AK Partili konvoyun taşlandığı CHP Genel Merkezi önünde ilerleyen saatlerde toplanan bir grup tarafından "Kemal istifa" sloganları atıldı.

İçeri girilmesine izin verilmeyen parti üyeleri de seslerini duyurmak ve tepkilerini ortaya koymak üzere genel merkez önünde protesto gösterisi yaptı. CHP'lilerin 'Kılıçdaroğlu istifa' sloganıyla yaptığı protesto bir partilinin cep telefonuna da böyle yansıdı.