CHP referandumun iptali için resmen YSK'ya başvurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum iptal edilmesi için YSK'ya başvurdu. Tezcan, "Baskı ve tehditle alınamayan sonuç YSK devreye sokularak alınmaya çalışılmıştır. Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referanduma ilişkin YSK'ya parti adına itirazda bulunurken, "Referandumda hayır diyenlerin kazandığını herkes biliyor. Baskı ve tehditle alınamayan sonuç YSK devreye sokularak alınmaya çalışılmıştır. Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" dedi.

Sandıklara verilen eksik oylar ve mühürsüz zarfların gerçeği ortaya çıkardığını belirten Tezcan, "Paketler çalınmış, dışarıda üretilmiş oylar kullanıldı. Mühür vurulmadan oy kullanıldı. Tüm bunlara rağmen sonuç alınamadı, YSK devreye sokuldu" ifadelerini kullanıldı.

Vatan Partisi referandumun iptali için YSK'ya başvurdu