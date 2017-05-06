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  4. 06 Mayıs 2017 17:42

CHP yönetiminden sürpriz olağanüstü toplantı kararı

CHP PM yarın olağanüstü toplanacak. Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini görüşecek.

CHP yönetiminden sürpriz olağanüstü toplantı kararı
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CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti. MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı. CHP PM'nin yarın saat 13.00'te parti genel merkezinde yapılacağı bildirildi.

PM'nin tek gündem maddesi ise Sağlar'ın durumu. PM'den, Sağlar için "kesin çıkarma" başlığının bulunduğu tüzüğün 70'inci maddesi ile tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek. Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68'inci maddesinin F fıkrasının uygulanması da isteniyor.

Söz konusu fıkraya göre, kesin çıkarma ve geçici çıkarma istemi ile disiplin kuruluna gönderen organ, gerekli görürse önlem niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabiliyor. Bu durumda dosya, 5 gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderiliyor ve bu süre içinde karar ilgiliye tebliğ ediliyor.

PARTİ MECLİSİ ÖNCESİ SÜRPRİZ GELİŞME

MYK'DA REVİZYON OLABİLİR

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı" iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir. Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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AA

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