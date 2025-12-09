CHP'de istifa... İhracı istenen milletvekili CHP'den istifa etti

CHP'de kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır CHP'den istifa etti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Parti Meclisi'nin (PM) Mersin Milletvekili Hasan Utku Çakır'ın ihracı istemiyle toplanacağını aktarmıştı.

Emre, "MYK toplantımızda bunu gündeme aldık ve dikkat ederseniz uzunca bir süredir, genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız. 'Sürekli protesto eden, kızan, tepki gösteren, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz?' çabasını çok gösterdi başkanımız ama bazı şeylerin bir sınırı var. Artık o sınır geçildikten sonra da hepimizin burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından milletvekilimiz parti meclisine kesin ihraç isteme düşüncesiyle sevk edildi ve parti meclisi buna ilk toplantıda karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kararın ardından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Çakır, bir süre önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, hakkındaki iddialar karşısında partisinin sessiz kaldığını söyleyerek CHP’li milletvekillerini protesto etmesiyle gündeme gelmişti.

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte Çakır'ın yaptığı o açıklama:

“Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Çakır istifasına dair yaptığı açıklamada "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım" dedi.