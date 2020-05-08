CHP'den AVM'lerin açılmasına tepki: ''Rant uğruna açılmaktadır'

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Son açıklamalara göre bir başı bozukluk var. Sağlık bakanlığı bir önerisi olmadığını ifade etti. Ligleri başlatma kararı alıyorlarmış. Sorumluluk federasyonunmuş...

-TFF, devlet içinde devlet de bizim mi haberimiz yok?

-Eğer salgından çıkış böyle yönetilcekse, isteyen istediği gibi özgür iradesiyle hareket edecekse bu Bilim Kurulu neden var? Sağlık Bakanlığı neden var, bakan olarak siz neden varsınız?

-Yarın, restorant, kafe ve eğlence mekanı sahipleri kendi özgür iradeleri ile işe başlamak isterse ne diyeceksiniz?

- Diğer bir garabet de Saray hükümetinin salgından çıkış stratejisi kapsamında AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağına yönelik açıklaması oldu. Kararın ardından çok sayıda Bilim Kurulu üyesi, AVM'lerin açılması için çok erken olduğunu ifade ettiler.

-Sağlık Bakanı'nın 'Bunalrı biz kapatmadık ki biz açalım' şeklindeki muğlak ifadelerinden, kararın Bilim Kurulu'nun Saray hükümetine yaptığı tavsiyeler arasında olmadığı ortaya çıktı.

AVM'LER RANT UĞRUNA AÇILMAKTADIR

-Daha önce basına yansıyan dedikoduların doğru olduğunu, AVM'lerin açılması kararının bilimsel değil siyasi olduğunu anladık.

-'Atılan adımların bizim tarafımızdan alınan kararlar olduğu düşünülmesin' diyen Bilim Kurulu üyesi, bu kararların nasıl alındığı konusunda milletimizi de aydınlatmış oldu.

-AVM'ler rant uğruna açılmaktadır. İnsanlarımızın canını tehlikeye atan bu kararın siyasi sorumluluğu Saray hükümetine ve onun başındaki kişiye aittir.

-Güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu uygulamalar, vatadnaşlarımız arasında ciddi kaygılar yaratmaktadır. Böyle bir gayrı ciddilik kabul edilemez.