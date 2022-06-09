CHP'den Erdoğan'ın ''Aday benim'' açıklamasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu bugün resmen duyurmasının ardından CHP’den açıklama geldi.

Daha önce iki kez cumhurbaşkanı seçilen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti.

Erdoğan, konuşmasında seçimlerin 2023’ün Haziran ayında yapılacağını açıklarken Cumhur İttifakı'nın adayı için de "İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sık sık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bay Kemal’e diyorum ki, artık kaçak güreşmeyi bırak, ipe un sermekten, bahane üretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. Söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire Cumhur İttifakı’nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan."

ERKEN SEÇİM TAHMİNİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan'ın adaylığı için Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Altay, “Onlar için hayırlı olsun. Kaybedeceği bir seçime adaylığını açıkladı” yorumunu yaptı.

“Bizim için bir mahsuru yok” diyen Altay, Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamalarına da yanıt verdi.

Altay, “Erdoğan ne zaman ‘Erken seçim yok’ dediyse bil ki 3 ay sonra erken seçim olmuştur” ifadelerini kullandı.