CHP'li Bülent Tezcan'dan Maltepe mitingi açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan “Maltepe’deki İstanbul mitinginde kendisi ve CHP'li Engin Özkoç sahneye çağrılmadıkları için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi” haberi üzerine bir açıklama yaptı.

İstanbul Maltepe mitinginde CHP'li milletvekilleri Bülent Tezcan ile Engin Özkoç'un sahneye çağrılmamaları çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Bu konuyla ilgili bir haber de haber3.com'da yer almıştı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan konuyla ilgili Haber3.com’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Haber3.com Sitenizde, Sayın Engin Özkoç’la birlikte İstanbul mitinginde sahneye çağrılmamış olmamızı Genel Başkan’a şikâyet ettiğimiz yönünde çıkan haberin gerçekle bir ilgisi yoktur.

Sayın Genel Başkan’la bu konuya ilişkin hiçbir konuşmamız olmadığı gibi, bu konuya yönelik bir şikâyetimiz de yoktur. Yapılan uygulama normal bir uygulamadır. Partimizin uygulaması mitingin yapıldığı illerin milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyelerinin sahneye çağırılması yönündedir. Bu nedenle İstanbul dışındaki arkadaşlarımızın çağırılmaması doğaldır. Bu konuya ilişkin bir rahatsızlığımız yoktur ve olmamıştır.

Ayrıca Genel Başkanımızın MYK Değişikliği yapacağına ilişkin bir beyanım da olmamıştır. Bu bilgi de doğru değildir. Biz iktidar olup ülkenin sorunlarını çözmeye odaklandık. Bunun dışında bir şeyle ilgilenmiyoruz. Haber kaynağınız her kim veya ne ise gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. Saygılarımla..”