CHP MYK’da ''Bizi niye sahneye çağırmadınız'' tepkisi

CHP’nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi partiyi karıştırdı. Karışıklığın nedeni ise bazı MYK üyelerinin “ Bizi niye sahneye çağırmadınız “ tepkisi.

CHP’nin Maltepe’de düzenlediği görkemli mitingin yankıları sürüyor. Miting alanında sahneye CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin (MYK) davet edilmemesi dikkat çekmişti.

Bazı CHP MYK üyelerinin CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bu nedenle tepki gösterdiği ortaya çıktı.

CHP’nin Maltepe mitingine tüm teşkilat tam kadro katılım sağlarken partinin önemli isimlerinden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in mitinge katılmayıp Paris’e gitmeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştı.

Bugün ise mitingde sahneye davet edilmeyen MYK Üyelerinden Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek “Büyükşehir Belediye Başkanları, İstanbul Milletvekilleri, hatta İstanbul İlçe Belediye Başkanları bile sahneye çağrılırken, MYK üyelerinizi neden sahneye çıkartmadınız ?” diye tepki gösterdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise bu iki MYK üyesine, “ Bu konuya takılmayın arkadaşlar. Bazen böyle unutkanlıklar olur “ diyerek, kırgın arkadaşlarının gönlünü aldı.

Öte yandan bu duruma en çok kırılan isim olan CHP MYK üyesi Bülent Tezcan’ın yakın çevresine, “ MYK’da kapsamlı bir değişiklik bekliyorum. “ dediği iddia ediliyor.

Bakalım, önümüzdeki günlerde Bülent Tezcan’ın beklediği MYK değişikliği olacak mı ?