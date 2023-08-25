CHP'li Özgür Özel adaylığını açıklayacak

CHP'deki değişim tartışmalarında adı CHP Genel Başkan adayı olarak anılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

CHP’de seçimler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “değişim” tartışmalarında, ismi genel başkan adaylığı için ön plana çıkan Grup Başkanı Özgür Özel’in, yol haritası netleşmeye başladı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre adaylık konusunda kesin kararlı olan Özel, vizyon belgesini gelecek hafta, adaylığını ise Eylül’ün ilk haftası kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Seçimler sonrası partide genel başkanlık dahil, “değişim” tartışmalarını başlatan İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanlığına aday olma kararı üzerine gözler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e çevrilmişti.

Partide değişim tartışmalarının başladığı süreçte, genel başkan adaylığı konusunda “Üzerine sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem” açıklamasıyla aday olabileceği mesajı veren Özel'in eli, İmamoğlu’nun adaylık yarışından çekilmesi ile rahatladı.

İmamoğlu’nun da belediye başkan adaylığında karar kıldığı basın toplantısında da “CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi -ismi geçtiği için söylüyorum- Özgür Özel’dir” sözleri de Özel’e destek olarak yorumlanmıştı.

Değişim tartışmalarının ardından, Özel ile İmamoğlu’nun sık sık görüşmeler yaptığı ve birlikte hareket etme kararı aldığı biliniyor.