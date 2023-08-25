  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li Özgür Özel adaylığını açıklayacak

CHP'li Özgür Özel adaylığını açıklayacak

CHP'li Özgür Özel adaylığını açıklayacak
Güncelleme:

CHP'deki değişim tartışmalarında adı CHP Genel Başkan adayı olarak anılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

CHP’de seçimler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “değişim” tartışmalarında, ismi genel başkan adaylığı için ön plana çıkan Grup Başkanı Özgür Özel’in, yol haritası netleşmeye başladı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre adaylık konusunda kesin kararlı olan Özel, vizyon belgesini gelecek hafta, adaylığını ise Eylül’ün ilk haftası kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Seçimler sonrası partide genel başkanlık dahil, “değişim” tartışmalarını başlatan İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanlığına aday olma kararı üzerine gözler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e çevrilmişti.

Partide değişim tartışmalarının başladığı süreçte, genel başkan adaylığı konusunda “Üzerine sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem” açıklamasıyla aday olabileceği mesajı veren Özel'in eli, İmamoğlu’nun adaylık yarışından çekilmesi ile rahatladı.

İmamoğlu’nun da belediye başkan adaylığında karar kıldığı basın toplantısında da “CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi -ismi geçtiği için söylüyorum- Özgür Özel’dir” sözleri de Özel’e destek olarak yorumlanmıştı.

Değişim tartışmalarının ardından, Özel ile İmamoğlu’nun sık sık görüşmeler yaptığı ve birlikte hareket etme kararı aldığı biliniyor.

 

Etiketler chp adaylık özgür özel chp genel başkanlığı genel başkan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk görüntü
Arap devi Süper Lig takımını satın almak üzere
Sabancı ailesi kaza geçirdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hastaneye kaldırıldı
Alzheimerın en doğal düşmanları açıklandı
Vergisiz alınabilecek cep telefonları belli oldu
Faizle çöken döviz ve altın yeniden yükselişe geçti
Ahmet Çakar ''operasyon var'' dedi, şampiyonu ilan etti
Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti
İşte azmin zaferi: Sivas'ı tek başına Antalya'ya çevirdi
Acun Ilıcalı'dan Survivor'un eski güzeline sürpriz teklif