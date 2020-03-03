CHP'nin corona virüs çağrısı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Meclis’te Komisyon üyesi bazı milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi. CHP’li Ali Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na yeni tip corona virüs salgını için olağanüstü toplantı çağrısı yaptıklarını ancak bu taleplerin reddedildiğini söyledi.

Virüsün İran, Irak, Gürcistan başta olmak üzere Türkiye'nin komşu ülkelerinde hızla arttığını vurgulayan Şeker, sınırdaki sığınmacı akınıyla corona virüsün Türkiye'ye de bulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“MECLİS SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”

Ölümcül virüs için ilgili komisyonu toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Şeker, "Yaptığımız bu çağrıya TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı şimdilik 'bu toplantının yapılmasına gerek yoktur' şeklinde bir cevap verdi. Komisyon Başkanı'nın bu talebimizi reddetmesi yakışık kalmamıştır. Komisyon Başkanı'nı kınıyorum. Bu konuda Meclis sorumluluktan kaçamaz. Komisyonun bir an önce toplanması gerekir" ifadelerini kullandı.