  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü!

Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü!

Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü!
Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici, terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer kişilik heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya yapacağı ziyarete çok sert bir tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici 'İmralı' konusunda ateş püskürdü. 

Destici, "İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan’ın ayağına gitme teklifidir bu." dedi.

Destici şu ifadeleri kullandı: 

Bu ülke mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş, dünyanın en kanlı örgütünü kurmuş ve buna 40 yıl boyunca liderlik etmiş, işlediği bütün suçların sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesini kabul etmez.

CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto... İktidar yalnız kaldıCHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto... İktidar yalnız kaldıGüncel

 

text-ad
Etiketler hüda-par bbp Mustafa Destici abdullah öcalan ak parti MHP recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı ''Nasıl olsa Araplara satarız'' diye fiyatları uçuran fırsatçılar, zengin Türklerden de oldu! ''Nasıl olsa Araplara satarız'' diye fiyatları uçuran fırsatçılar, zengin Türklerden de oldu! Süper Lig'in yıldız oyuncusundan siyahi sevgilisine boğazda Azer Bülbül'lü evlilik teklifi Süper Lig'in yıldız oyuncusundan siyahi sevgilisine boğazda Azer Bülbül'lü evlilik teklifi Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya hakkında çok ağır suçlama! Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya hakkında çok ağır suçlama! Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu ilan eden Duygu Nebioğlu'ndan yeni hamle Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu ilan eden Duygu Nebioğlu'ndan yeni hamle Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Sonunda AK Parti seçmeni de isyan etti... Son ankette oran yüzde 12,2'ye düştü! Sonunda AK Parti seçmeni de isyan etti... Son ankette oran yüzde 12,2'ye düştü! Tek hayalleri düğünde takılan takılarla araç sahibi olmaktı, çok fena dolandırıldılar! Tek hayalleri düğünde takılan takılarla araç sahibi olmaktı, çok fena dolandırıldılar! Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak! Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak!
Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu, skandallar peş peşe patladı! Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu, skandallar peş peşe patladı! Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto! İmralı yolunda iktidar yalnız kaldı! CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto! İmralı yolunda iktidar yalnız kaldı! Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Kızılcık Şerbeti'ne veda eden güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu Kızılcık Şerbeti'ne veda eden güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında dikkat çeken anlar G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında dikkat çeken anlar