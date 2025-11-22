Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü!

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici, terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer kişilik heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya yapacağı ziyarete çok sert bir tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici 'İmralı' konusunda ateş püskürdü.

Destici, "İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan’ın ayağına gitme teklifidir bu." dedi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

Bu ülke mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş, dünyanın en kanlı örgütünü kurmuş ve buna 40 yıl boyunca liderlik etmiş, işlediği bütün suçların sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesini kabul etmez.