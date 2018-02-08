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  4. 08 Şubat 2018 20:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme !

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü. 

Erdoğan ile Ruhani, görüşmede, Suriye meselesindeki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulundu. 

"İş birliği memnuniyet verici"

Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması konusu Ruhani ile yapılan görüşmede de teyit edildi. 

Erdoğan ve Ruhani, bölgesel sorunlar kapsamında, Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında iş birliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Görüşmede, Rusya'nın başlattığı Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Türkiye ve İran'ın desteğiyle mesafe katedilmesinin müspet bir gelişme olduğu vurgulandı.

AA

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