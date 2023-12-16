DEM Parti'den iktidara da muhalefete de yerel seçim resti

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçim çalışmaları için iktidarın ve muhalefetin DEM Parti ile ittifak girişimleri için "Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana, her daim pansuman için yetişecek yedek güç değiliz" dedi.

DEM Parti'nin Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ardından partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de AKP'li vekillerin yaptığı kebap partisini şu sözlerle eleştirdi:

"Tokat’ta bir emekçi canına kast etmeye çalışırken, aynı gün Diyarbakır’da bir avukat arkadaşımız intihar ederken, maalesef Meclis bahçesinde bir iktidar partisinin milletvekili Diyarbakır’dan getirdiği yüzlerce kilo ciğerle mangal şovu yapıyordu. Bu iki olay Türkiye’deki ekonomik düzenin yarattığı krizlerin iki örneğidir. Bir tarafta küçük bir azınlık mangal şov yaparken, iyi bir yaşam sürerken, iktidarın bütün olanaklarından yararlanırken diğer tarafta toplumun yüzde 80’nin oluşturan insanlar geçim sıkıntısıyla yüz yüze. İşte biz bu manzaraya itiraz ediyoruz. Daha adil, daha eşitlikçi bir ekonomik sistemin olması mücadelesini yürütüyoruz."

Yaklaşık üç buçuk ay sonra yapılacak yerel seçimlere yönelik mesajlar da veren Bakırhan, "Bu seçim, sadece Türkiye halkları değil partimiz açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu seçim, Kürt halkının iradesine ipotek koyarak atanan kayyımlarla hesaplaşacağımız bir seçim olacaktır. Kayyım, Kürt halkının temel sorunudur. Bu sebeple sadece kayyım atanan kentleri değil aynı zamanda bölgede, Kürdistan coğrafyasında kötü yönetilen belediyeleri de demokratik yerel yönetimler anlayışımızla buluşturacağız. İrademizin yok sayılmasına bu sefer kesinlikle halklarımızla birlikte geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

"KİMSENİN İLK YARDIM ÇANTASI DEĞİLİZ"

Ülkenin batısında 'emekçilerin kazanacağı ve yerel yönetimlerde bulundukları her yerde temsil edilecekleri bir modelin' esas alınacağını söyleyen Bakırhan, "Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana, her daim pansuman için yetişecek yedek güç değiliz" dedi.

Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçan her partinin karşısında durduklarını vurgulayan Bakırhan, demokratik yerel yönetim anlayışının kazanması için mücadele edeceklerini dile getirdi.

"HALK KİMİ İSTİYORSA ADAYIMIZ OLACAK"

"Bölgede halk kimi istiyorsa onlar bizim adayımız olacak" diyen Bakırhan, ön seçim mesajı da verdi: "Bu çerçevede siz değerli PM üyesi arkadaşlarımızdan da il ve ilçe örgütlerimiz ve milletvekillerimizden de bir talebimiz var. Bu ön seçimlerde biz taraf olmayacağız. Aday adayı olan bütün arkadaşlarımız bizim yoldaşlarımızdır. Birinin diğerinden farkı yoktur. O sandık sonuçlarından çıkan ve seçilen arkadaşlarımız bizim adaylarımız olacaktır. Bu konuda PM olarak daha duyarlı ve titiz davranacağınıza inanıyorum."