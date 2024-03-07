Demokrat Parti'de istifa depremi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

X'ten (Twitter) hesabından açıklama yapan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim."

Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim. — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) March 7, 2024

İLAY AKSOY KİMDİR?

16 Aralık 1969'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde doğan İlay Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Avusturalya vatandaşıdır.



Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başlayan Aksoy, tekstil ve organizasyon alanlarında ticari faaliyet yürüten bir iş insanıdır.



Çocuk hakları ve özellikle istismar üzerinde sivil çalışmalar yapan Güvenli Eller Platformu ve sığınmacı kuşağı ekseninde göç ile ilgili çalışmalar yürüten S Kuşağı Platformu'nda kuruculuk görevini üstlenmiştir. Sivil toplum platformu çalışmaları ve saha araştırmaları ile sosyal politikalar ve göç alanında uzmanlaşmıştır.



Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Aksoy, evli ve 2 çocuk annesidir.