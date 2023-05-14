Destici oy kullanması için gerekli evrakı unuttu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine partililerle gitti.

Destici, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güçlü bir seçim tecrübesi olduğunu belirterek, "Türkiye, tarihi ve kritik bir seçim gerçekleştiriyor. Lakin Türkiye seçim deneyimi çok yüksek olan bir ülke, seçime katılımın dünyada en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir demokrasisi var, güçlü bir seçim tecrübesi var, yasaları, teamülleri var" diye konuştu.



'VATANDAŞLARIMIZ ÜLKEMİZİN İSTİKBALİNİ DÜŞÜNEREK OY KULLANACAKTIR'

Huzur ve kardeşlik içinde oyların kullandığını, sandık güvenliği konusunda da kimsenin bir endişesi olmaması gerektiğini dile getiren Destici, sandıklarda sandık başkanlarının, görevlilerinin, müşahitlerin özverili görev yaptığını söyledi.

Katılımın yüksek olduğu bir seçim beklediklerini ifade eden Destici, "Vatandaşlarımızın şu anda oy kullanma işlemi devam ediyor. Devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini gözeterek terörle mücadele başta olmak üzere ülkemiz için, devletimiz için yapılan bütün yatırımları, atılımları, bunları gözeterek oy kullanacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SEÇMENİN KARARINA HEPİMİZ SAYGILI OLACAĞIZ'

Destici, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olması, demokrasiye güç vermesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır. Devletimiz de gerekli her türlü tedbirleri zaten bu yönde almıştır."

Türkiye'nin bir çok seçim geçirdiğini, bundan sonra da seçimlerin yaşayacağını belirten Destici, önemli olanın devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve kardeşliği olduğunu söyledi.

EVRAK EKSİK OLDUĞU İÇİN GİDİP GERİ DÖNDÜ

Öte yandan ikameti Ankara'da bulunan Destici'nin, Yüksek Seçim Kurulu kararı gereği aday olduğu bölgeden oy kullanması için gerekli evrakın aslının yanında olmaması sebebiyle partililer ile sandık görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine okuldan ayrılan Destici, gerekli evrakla tekrar geldiği okulda oyunu kullandı.

Destici, daha sonra okul bahçesinde seçmenler ve çocuklarla bir süre sohbet etti.