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  4. 17 Mayıs 2019 13:15

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine ret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Sport Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlecek programa katılmayacak.

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine ret
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenecek programlara Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in de aralarında bulunduğu liderleri davet etti.

DEVLET BAHÇELİ SAMSUN'A GİTMİYOR

MHP Genel Merkezi'ndeki kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenecek etkinliklerde yer almayacak.

ÜÇ PARTİ LİDERİ YER ALACAK

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gitmeyeceği programda; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Vatan Parti Lideri Doğu Perinçek ise bulunacak.

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