''Devlet süt üreticimizi mağduriyetten kurtarmalı''

Akın, “Zaten ürettiğinden kazanamayan süt üreticisi Yörsan’ın konkordatosundan sonra süt ineklerini kesmek için sıraya girmiş durumda. Neden? Çünkü, üretici artık bırakın kâr etmeyi zarardan nasıl kurtulacağını, borçlarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor! Devlet acil eylem planı hazırlamalı ve süt üreticisini bu çıkmazdan kurtarmalı” dedi.

Süt ve süt ürünlerinin başkenti Gönen’de 13 köyde 450 üretici acil olarak devletin yardımını bekliyor. Yörsan’dan Ağustos ayından kalan 3 bin 579 liralık alacağını tahsil edemeyen Gönenli üreticiler icra takibi başlattı. 2014 yılında yüzde 80 hissesini Dubaili şirketin satın aldığı Yörsan geçen hafta satılan ürünlerin kar marjındaki düşüş, kredi maliyetlerindeki yükseliş, şirketin mali dengesini bozduğu gerekçesi ile konkordato istedi. Şirketten alacağı bulunan Gönenli üreticiler Ağustos ayından bu yana alacaklarını tahsil edemedikleri için büyük bir mağduriyet yaşıyor.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 13 köyde 450 üreticinin ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirdiğini ve yem fiyatlarındaki aşırı yükseliş nedeniyle süt üreticilerinin çıkmaza girdiklerini vurgulayarak, alacaklarını da tahsil edemeyen Gönenli süt üreticilerinin çok büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi. “Devlet, en acil bir şekilde süt üreticileri ile Yörsan arasında köprü görevi üstlenerek üreticilerinin mağduriyetini gidermeli” diyen CHP’li Ahmet Akın şöyle devam etti:

“AKP’li iktidarın her fırsatta sırtını dayadığı Arap sermayesini bile batıran bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ülke yangın yeri. Saraylılar kriz yok dese de her gün bir ya da iki şirket iflasını açıklıyor, konkordato istiyor. Alın işte en sonuncusu Yörsan. 1979 yılında Susurluk’ta bir mandırada başlayan dünya devlerinden biri haline gelen, sonrasında Dubaili şirket tarafından alınan Yörsan gibi bir şirket Gönen’de 450 üreticimizin alacağı 3 bin 579 lirayı ödeyemez duruma geliyor. Neden? Kriz yok deyip krizi yaratanlar bu sorumuzun yanıtı çok iyi biliyor. Şimdilik bunları bir yana bırakıp bugünden tezi yok süt üreticimizi bu çıkmazdan acilen kurtarmalıyız. Ne yapılması gerekiyor? Çözüm şu: Devlet üreticinin alacağını en kısa zamanda hemen üreticiye verecek. Bir yandan da şirket ile masaya oturup bu alacağı tahsil edecek. Bu hiç zaman kaybetmeden yapılmalı. Çünkü süt üreticisi artık süt ineğini kesmek için sıraya girmiş durumda. Gönen gibi süt ve süt ürünlerinin başkenti olan bir yerde üreticilerimizin süt ineklerini kesmek için sıraya girmiş olması tam bir felaket.”