Erdoğan 21 AK Partili İl Başkanı'nı görevden aldı

Muhalefet kendi içerisinde tartışmalar, polemikler yaşamaya devam ederken AK Parti yerel seçimler için şimdiden düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan bir gecede 21 il başkanını görevden aldı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim kampanyasının da startını vereceği olağanüstü kongrenin tarihi 7 Ekim olarak kesinleştirildi. Yerel seçimlerin ardından da olağan kongre sürecini başlatacak olan AK Parti, böylece bir yıllık süre içinde biri olağanüstü diğeri olağan olmak üzere iki büyük kongre yapmış olacak.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddesi partinin dördüncü olağanüstü kongresi ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler oldu. Toplantıda olağanüstü kongre için 7 Ekim tarihi kesinleşti; kongre kararının 5 Eylül’de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınması kararlaştırıldı.

Olağanüstü kongre sürecinde AK Parti’nin yalnızca ana kademesi yenilenecek. Yerel seçimlerin ardından olağan kongre süreci, mahalle, belde, ilçe ve il kongreleriyle başlayacak ve 2024’ün sonbaharında büyük olağan kongre yapılacak.

21 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

MYK’da Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, kongreye yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı detaylı sunumda, il ve ilçe teşkilâtlarında yapılan revizyonu anlattı. Belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılması talimatı kapsamında bugüne kadar 21 il başkanının yerine yeni isimlerin atandığına işaret eden Kandemir, il ve ilçe yöneticilerindeki değişimlerin süreceğini bildirdi.