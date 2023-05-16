Erdoğan açıkladı: 28 Mayıs'a kadar yeni müjdeler gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞADIK'

14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'mize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir. Siyasal katılımı artırmak, demokrasiye sahip çıkmak için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilen tüm isimleri tebrik ediyorum.

'MİTİNG PEK DÜŞÜNMÜYORUM'

Milletimiz 27 milyondan fazla oyla şahsımıza teveccüh gösterdi. Sandıkta tecelli eden irade başımız gözümüz üzerinde. 28 Mayıs için hemen çalışmaya başladık. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Oralarda miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'yapamazlar' deniyordu. Devlet hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı da belki açma durumumuz olacak.

DEPREMZEDELERE YAPILAN HAKARETLER KONUSU

Bekledikleri oyları alamadıkları için 'bir daha buralara destek, yardım vesaire yok' gibi ifadeler. Biz kampanyamızı samimiyet üzerine kurduk. Milletimize karşı da daima dürüst olduk. Yalan söylemedik, hayal satmadık. Milletimizin aklını, irfanını hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Muhalefetin adayıyla yaptığımız eleştirilerin doğruluğu da teyit edildi. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiştir. Terör örgütüyle, Kandil'den talimatlarla bu iş yürümez. Bu millet terör örgütüne oy vermiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir iyilik yapıp önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yapmasını diliyoruz.

'BATIDA NEYSE DOĞUDA DA AYNI HİZMETİ VERMEK ZORUNDAYIM'

Hala hatayı kendilerinde değil, millette arıyorlar. Depremzedelerimiz başta olmak üzere, kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar. Gençlerimize umutsuzluk aşılıyorlar. Devletin kurumları görevini bilir, gereğini yapar. Bu kifayetsizler CHP'nin başında olduğu müddetçe ne mesaj verirlerse versinler yeterli olmayacak. Van depremini hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Van depreminde ikinci akşam orada oldum, bakan arkadaşlarımı seferber ettim. Bizim Van'da Erciş'e kadar adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Burada bize oy çıkmıyor demedik. Oradaki süreci devam ettirdik. Batıda neyse doğuda da güneydoğuda da aynı hizmeti vermek zorundayım.

'VATANDAŞLARIMIZ YİNE GÜVEN VE İSTİKRARA OY VERECEKTİR'

İstanbul'da belediye başkanlığı CHP'de. Ama meclis bizde. Ankara'da da aynı. Meclis çoğunluğu bizde. Sağlıklı bir yönetim isterseniz, sağlıklı yönetimi gerek yürütme, gerek yasama uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa sıkıntılar olacağı gerçektir. Yasama ve yürütmenin uyumlu olmaması ülkenin geleceği açısından çok ciddi neticeler doğuracaktır. İstikrarlı bir yönetim varsa o ülkede huzur olur. Son 5 yılda bunu gösterdik. Vatandaşlarımız yine güven ve istikrara oy verecektir, inanıyorum.



'İKİNCİ TURDA MİLLETİMİZİN YİNE SANDIKLARA KOŞACAĞINA İNANIYORUM'

28 Mayıs çok farklı olacak. 29 Mayıs'a da sinyal olacaktır. 29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Bunun dışında özellikle İstanbul ve Ankara'da teşkilatımızın yoğunlukla şehri ziyaretlerle, ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirler var ya. Dernekler var. Hemşehri dernekleri. Bu hemşehri dernekleriyle iç içe olacağız. Bunlarla yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. İkinci turda milletimizin yine sandıklara koşacağına inanıyorum. Milletimizden bir şeyi rica edeceğim, mayıs ayı sebebiyle mesela Karadeniz. Çaya gidenler fındığa gidenler olabilir. Diyorum ki ne olur bunu erteleyin. Bütün bunlarla beraber yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir.

KABİNE NASIL OLACAK?

Bir cumhurbaşkanı kuracağı kabinede birçok özellik arar. Bizim mevcut kabinemiz büyük bir sınav verdi. Yeni dönem belki biraz daha farklı olacak. Üzerinde çalışmalarımız var. O çalışmaları yapıyorum. Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi gidermek suretiyle Türkiye Yüzyılını güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz. Biz dünyada bütün ülkelerle kucaklaşma siyaseti yürüttük. Benim bir cumhurbaşkanı olarak dünyada dargın olduğum neredeyse lider yok. Hepsiyle görüşmelerimi yapıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım.

MİLLETVEKİLİ SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?

Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaşmış olmak çoğunluğu sağlıyor. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş, milletvekillerimizde az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlıklarımız çalışıyor. Nerede ne tür eksikliklerimiz oldu? Bu eksiklikleri gidererek hazırlığımızı yapmamız lazım. Buna göre de gereken adımları atacağız.

AK PARTİ DEPREM BÖLGESİNDE NEDEN YÜKSEK OY ALDI?

6 Şubat'ta insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. 50 binin üzerinde canımızı toprağa verdik. 14 milyon insan depremden doğrudan etkilendi. Afetin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini görüyoruz. Muhalefet bir şeyler söylüyor da, bugüne kadar yaptıklarına milletim bakıyor. Büyükşehirlerden 10 tanesi bunlarda. Yerel yönetimlerde bunlar verdikleri sözleri tutmadı. Ücretsiz otobüs dediler olmadı, traktör dediler verilmedi. Süt dediler verilmedi. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunlar Türkiye'nin özeti. Biz hangi sözü verdiysek tuttuk. Yapamayacağımızın sözünü vermedik. Ben bunlara deprem turisti diyorum.

YURT DIŞI OYLAR KONUSU

Yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Yurt dışındaki tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bazı yerlerde çok sıkıntılar yaşadılar. Vatandaşlarımız bütün bunlara rağmen haklarını kullanmak noktasında büyük gayret gösterdi. Gurbetçilerimiz Türkiye'deki değişimi çok iyi anlıyor. Biz de yurt dışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı mücadelesinde yanlarında olduk. 28 Mayıs'ta yine büyük bir katılımla sandığa gideceklerdir.

'GENÇLER TEVECCÜHÜNÜ BİZDEN YANA GÖSTERDİ'

İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin büyük payı var. 6 milyon genç oy kullandı. Gençlerimizin teveccühü bizden yana oldu. Şu andaki siyasette benim gibi kalkıp da ta gençlik kollarından buralara gelen başka bir siyasetçi yok. Gençlik kolları başkanımızı İzmir'de 1. sıradan aday gösterdik. Eyüp kardeşimiz 28 yaşında. Gayreti var, koşturuyor. Bu noktada emeği var. Bunun karşılığını görmesi lazım. Listede aynı şekilde gençlerimiz var. Gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento dinamik olsun.

SEÇİM SONUÇLARIYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Bütün bunlar klasik CHP ve Bay Bay Kemal davranışı. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi de ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunları yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde 'Öndeyiz' açıklamaları yaptılar. Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerek Yüksek Seçim Kurulu, gerek Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirdi. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir.

MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Aklımda hafıza kayıtlarımda olanlar bende kalsın ki, arada göreve geçici olarak Meclis Başkanı gelecek. Devlet Bey ile inşallah bu süreci geçirmiş olacağız. Kendisiyle görüştük.

KILIÇDAROĞLU'NUN MASAYA VURMA GÖRÜNTÜLERİ

Görüntüleri izledim. Mesajı CHP'lilere veriyor. Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusunu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP'de karışıklık çıkması gelenektir. Parti içindeki muhalefete göz dağı veriyor. 28 Mayıs'tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir.