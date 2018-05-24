Erdoğan: Atatürk Havalimanı, millet bahçesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında, 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi.

ARTIK 25 ÜYELİ KABİNE YOK

“(Aday adayları) Bunların son ana kadar işin adeta GBT’si diyebileceğimiz çalışmaları yaptık, istihbarat çalışmaları. Burada bir FETÖ mensubunun bir PKK’lının DEAŞ’lının olmaması gerekir. Bütün buna rağmen buradan sızmalar da olabilir. Biz adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Artık böyle 25 kabineli Bakanlar Kurulu yok. Şu anda sayı ciddi manada düşecektir. Kaldı ki parlamentodaki sayı ne olacak bunları görmemiz lazım. Parlamentodaki sayı size güç katması lazım onun için biz güçlü Meclis şeyini özellikle kullandık. Bunu başarmamız için adımı kararlı atmamız gerekiyor. Burada biz parlamentonun gücünü Cumhurbaşkanı yanına alırsa devlet güçlü olacak. Güçlü devlete ihtiyacımız var. Oluşturulacak kabinenin ülkede en seçkin hakikaten yürütme kabiliyeti de güçlü olan insanlarla Cumhurbaşkanı ekip oluşturacak. Tabi çırak, kalfa olarak girmiyoruz biz usta olarak giriyoruz. Ben anlayışıyla bu yolda değiliz, biz anlayışıyla bu yoldayız. 20 yıllık tecrübeyle buradayız.

LAF OLA BERİ GELE YOK



Deneyim, tecrübe kolay kolay satın alınabilecek bir şey değil. Bu vatanın neresinde ne eksik bunu biliyoruz. Biz bu noktadan devam edeceğiz, sıfırdan başlamıyoruz. Sistem değişikliğiyle bizim atacağımız adımları çok daha hızlandıracak. Bürokratik oligarşinin ayağımızdaki prangalarını rahatlıkla atacağız. Birileri kalkıyor ‘şunu yapacağım bunu yapacağım’ ben senin yapacağını nereden bileyim? Laf değil bu iş icraat, laf ola beri gele yok. Mesafeyi hızlı alacağız, siyasetçiyle dışarıdan kalite, kalifikasyonu yüksek ekipleri oluşturmak. Benim lafım vardır ‘ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek’, burası önemli. Aksi takdirde bürokratın, teknokratın eline, avucuna düşersen ülkeyi de doğru yönetemezsin.”

ATATÜRK HAVALİMANI, MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamedeki en büyük müjdenin Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak dev bir millet bahçesi olduğunu söyledi.

“Önemli ipucu vereyim bunu kimseden duymamışsınızdır. O da şu, biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya stadının yerine biz orada bir millet bahçesi, Eskişehir’in eski stadın olduğu yere biz millet bahçesi. İstanbul, en büyük müjde bu belki acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Atatürk Havalimanı var ya millet bahçesi olacak. Mevcut havalimanını dev millet bahçesi haline getirmek suretiyle artık şehrin merkezinde millet bahçesi olsun. Müjde, İngiltere’nin şuranın şöyle bahçeleri var bizim de var diyeceğiz. 29 Ekim’deki açılışla birlikte burada yoğun çalışmalar başlayacak. Ankara’da eski statların yeni statlara dönüşmesiyle elimizdeki büyük alanları buna dönüştüreceğiz. İstanbul’da ilginç olan yerlerden bir tanesi de Maslak’ta alan var. Orasını da yine millet bahçesine dönüştürelim istiyoruz. Bu müjdeler fena değil.”

VERGİSİ OLMAYAN DEVLET OLMAZ



(Muhalefetin vaatleri) ÖTV’yi kaldırınca yerine neyi koyacaksın, böyle saçmalık olur mu? Vergisi, KDV’si olmayan devlet mi var? Azaltırsın o ayrı mesele. Tabi sırtında şu anda küfe yok atıyorsun. Kuru sıkı at. Önce bir defa ispat-ı vücut etmeden bu iş olmaz.

ANKETLER DURMAK YOK DİYOR

14 Ağustos’ta girdiğimiz o seçimde ilk turda seçildim. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Milletim bu evladını 14 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim bu evladına, yanıltmadığı için sahip çıkacaktır. Yeni bir sistemle Türkiye’nin geleceğini inşa ve ihya ediyor. (Elinizde anket var mı?) Var. (Ne diyor?) Durmak yok yola devam diyor.

BİZ ALIŞKINIZ

(Suikast ihbarı) Benim istihbaratım neresidir MİT. Onlar şimdi oralardan da muhataplar var ya. Biz alışkınız, bu ilk aldığımız suikast ihbarı değil. Birçok yerlerle ilgili bu ihbarlar gelmiştir. Biz bir defa kader planına inanmışız. Avrupa’nın dört bir yanında binler oraya gelecek oraya ben gitmezsem olmaz. Yok gitmem lazım. Tedbirlerimizi aldık gittik. Ufak tefek çatlaklar olabilir o ayrı mesele. Muhteşem bir ilgi, alaka.

İSPATINI YAPMASI LAZIM

(Muharrem İnce’nin ‘Gülen usulüne göre istenmedi’ iddiası) Pek girmek istemiyorum ama bu konuda Sayın Muharrem Bey Adalet Bakanlığına veya MİT’e bu işin ispatını yapması lazım. Ben Cumhurbaşkanı olarak onu davet ediyorum. Dürüstsen, samimiysen ya bunu MİT’e, -ABD’den kim söylemiş- ya da Adalet Bakanlığına bunu belgesiyle vermesi lazım. Bunu vermesi lazım ki MİT’e cevap hakkı doğsun. Ben daha ilerisini söylemiyorum, konuyu biliyorum çünkü.

ABD İTİBARINI TAMAMEN SIFIRLADI



(ABD’nin Kudüs kararı) ABD ve İsrail’in aldığı bu kararın kıymeti harbiyesi yok. ABD bir defa itibarını tamamen sıfırlamıştır. BM’de Yemen’le beraber attığımız adımda oylama neticesinde 128 ülke ‘hayır’ dedi, 9 tane adını sanını duymadığım, ikisi ABD ve İsrail, diğerleri kasaba devleti gibi bir şeydi. Onlar yanında yer aldı. Bu şunu gösteriyor dünyada bunun yeri yok.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Seçim güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Seçimle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız, A'dan Z'ye her türlü tedbiri almış vaziyette. YSK ile koordineli bir çalışmaları da var." şeklinde konuştu.