Erdoğan deprem bölgesi konutları için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da K2B Konteyner Kent’te halka seslendi.

4 Mayıs'ta adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları nedeniyle Adıyaman'a geldi. Burada yaptığı konuşmada deprem bölgesinde kalıcı konutların teslimatı için tarih veren Erdoğan, "Son vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturana kadar çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konteyner kent ziyaretinde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizleri aşkla, sevgiyle kadirşinaslıkla bağrına basan Adıyamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biz Adıyaman'ı karşılıksız seviyoruz. 28 Mayıs zaferinden sonra Kahta'ya söz. Sincik'e de söz. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Rakamları sordum. Alanda 40 bin kişi var. Aramıza kimsenin girmesine müsaade etmiyoruz.

'DEVLET DEPREMZEDELERİN YANINDA'

50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize şu Bay Bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle ilgili 'bundan sonra size bir şey yok.' Bu ifade kullanılır mı? Nasıl bunu söylersin? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanında. AFAD'ıyla yanında, Kızılay'ıyla yanında, bütün imkanlarıyla yanında. Şu konteyner kentlerin olduğu bölgede ciddi sayıda bir yaşam var. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Bizim sevdamızın sırrına asla eremediler. CHP zihniyeti her seferinde insanımızı suçladılar.

'ZİHNİYETLERİ 73 YILDIR HİÇ DEĞİŞMEDİ'

Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri bu kötü huylarından vazgeçmediler. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar. Gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'milletin karnı Togg'muş' diyorlar. Her türlü edepsizliği sergiliyorlar. Bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar. Pazar günü ile beraber 16. ve 17. seçimlerini kaybettiler. Her defasında hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler. Samimi bir öz eleştiri vermediler. CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK'

CHP Genel Başkanı hep aynı şeyleri yapıyor. Her defasında farklı bir sonuç bekliyor. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyorlar. Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Biz insanlarımıza güvenli bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Milletimiz bizi bir faninin görebileceği her türlü makama getirdi. Şu saatten sonra bizim ferdi olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize daha fazla eser kazandırmaktan başka ne gayemiz olabilir? Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

'TÜM KAYIPLARI TELAFİ ETMEKTE KARARLIYIZ'

Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız, belediye başkanlarımız sahayı hiç boş bırakmadılar. Vatandaşımızın derdini dinlediler. Tüm imkanlar depremzede kardeşlerimiz için seferber edildi. İlk günlerde bazı eksikler olsa da bunları hızla gidererek Adıyaman'ın yaralarını sarmaya başladık. Giden canlarımızı geri getiremesek de diğer tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Yıkılanın yerine daha iyisini yapacak, düzeni bozulan kardeşlerimizi yuvalarına mutlaka kavuşturacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar çalışacağız. Hedefimiz 650 bin yeni konutu inşa ederek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam bir yer haline getirmektir.

Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturana kadar çalışacağız. Amacımız ekim-kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır. Köy evlerinin inşası da hızla sürüyor. Deprem bölgesi genelinde 905 bini aşkın çadır, 112 bini aşkın konteyner kurduk. 13 bine yakın iş yerimizi de faaliyete geçirdik. Böylece ticari hayatın yeniden canlanmasını temin ettik. Deprem nedeniyle diğer şehirlere giden kardeşlerimizi de yalnız bırakmıyoruz.

'KOLTUĞUNU KAYBETMEMEK İÇİN TÜM YOLLARA BAŞVURUYOR'

Türkiye, bir seçimini daha demokrasi şöleni havasında tamamladı. Buna rağmen 14 Mayıs'ta hezimete uğrayan, 28 Mayıs'tan da umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın giderek daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Nefret söylemi kokan açıklamalarıyla her gün toplumumuzun bir kesimini düşmanlaştırıyor. Koltuğunu kaybetmemek için tüm yollara başvuruyor. Seçim öncesinde taktığı demokrat maskesi 15 Mayıs'ta düşünce altında tek parti CHP'sinin çirkin yüzü çıktı.

'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

28 Mayıs iyi bir fırsat. Adıyamanlıların tamamı bizim öz kardeşimizdir. Kökenine, siyasi tercihine bakmaksızın her Adıyamanlı bizim canımızdan bir parçadır. Tüm Türkiye'yi arıyor muyuz? Bütün hemşehrilerimize sesleniyor muyuz? Daha düne kadar depremzedelerimize bedava ev sözü verenlerin sandıkta istedikleri netice çıkmayınca 15 Mayıs sabahından itibaren sergiledikleri nobranlık, tarihe utanç vesikası olarak geçecektir. Bunlara bakıp da asla hüzünlenmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Hep birlikte Adıyaman'ımıza daha sıkı sahip çıkalım.