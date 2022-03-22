Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollandalı Başbakanı Rutte'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

İki isim baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki geriliminde ele alınması bekleniyor.

Hollanda Başbakanı Rutte ziyaret öncesi yaptığı açıklamada; Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasta olan bir kaç ülkeden biri olduğunu hatırlattı. "Türkiye, NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyarete ilişkin mesajında, "Bölgede barış ve huzurun sağlanması için büyük gayretler gösteren Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği devam ediyor" ifadelerine yer verdi.