Erdoğan: ''İkinci astronotumuzu uzaya göndereceğiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotunun yakında uzaya gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde açıklamalarda bulundu. CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, ''Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Pek çok şey değişti ama CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir şey değişmedi. Genel başkanlarını değiştirdiler, standardı düşürüp çıtayı daha da aşağı çektiler. CHP'de gelen gideni mumla aratıyor'' dedi.

Erdoğan, ilk insanlı Uzay misyonunun tamamlandığını belirterek "İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ayşe'ler Mehmet'ler uzaya gidecek. Bu millete bu yakışır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, ana yurdum Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha selamlıyorum. Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan bir Rize görüyorum. Şu muhteşem güzelliği anlatmaya kelimeler kifayetsiz.

ŞER ODAKLARINA KARŞI BİRLİK İÇİNDEYİZ

Birileri bizim kardeşliğimizi idrak edemiyorlar. 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle yol yürüdük. Vesayetçilerden terör örgütlerine, şer odaklarının karşısına birlikte durduk. Gezi hadisesi ile sokakları terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimi ile hükümetimizi al aşağı etmeye çalıştılar. Çukur olayları ile ülkemizin parçasını bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ile istiklalimize kastettiler. Güneyimizde teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Türkiye'nin 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizdir.

Size olan minnet borcumuzu daha fazla eser ve hizmet ile yerine getirdik. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz. Rize'nin duruşunu 31 Mart'ta net şekilde koyacağına inanıyorum. Rize'den yine rekor bekliyorum. 31 Mart zaferimiz ülkemiz ve Rize'miz için şimdiden hayırlı olsun.

Sevgili kardeşlerim, 85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizi yıllarca köken, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Geçmişte çok zor ve karanlık günler yaşadık. Gençlerimizi ideolojik kör dövüşüne kurban verdik. Ekonomimiz kan kaybetti toplumsal huzurumuz bozuldu. Kardeş kardeşe komşu komşuya düşman edildi. Kendi iç meselelerimiz ile uğraşmaktan dünyadaki teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Şampiyonlar linginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler.

ÜLKEMİZİ İÇİNDEKİ CENDEREDEN KURTARAN BİZ OLDUK

Bunu kırmaya çalışan devlet adamlarımızı şehit ettiler. Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı arkası kesilmedi. Türkiye ne zaman kendini toparlamaya çalışsa birileri devreye girip buna izin vermedi. Ülkemizi içindeki cendereden kurtaran biz olduk. Bunları Gabar'a Cudi'ye gömdük. Mağaralara gömerek nefeslerini kestik. Sınır ötesinde de devam ediyoruz. Türkiye'yi her alanda üç kat beş kat on kat büyüttük. İhracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardık. Milli geliri 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar eviyesine getirdik. Savunma sanayide yüzde seksenleri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20'lere getirdik. Artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemimiz olan TGC Derya'yı da donanmamamıza teslim ettik. İkinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler Mehmetler Ayşeler Fatmalar da uzaya gidecek.

Her alanda büyük atılım içindeyiz. 10-15 yıl önce attığımız tohumların meyvelerini alıyoruz. 21 yılda pek çok başarıya imza atmış hükümet olarak bugünkü sorunları çözecek olan yine biziz.

İÇ DARBEYLE BAŞKAN GÖNDERDİLER

Ülkemizde muhalefet anlayışı öyle berbat ki ne yaparsan yap anlamazlar. Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Pek çok şey değişti ama CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir şey değişmedi. Genel başkanlarını değiştirdiler, standardı düşürüp çıtayı daha da aşağı çektiler. CHP'de gelen gideni mumla aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. Sabık genel başkanlarını iç darbe ile siyasetten gönderip yollarına devam ettiler. 13. cumhurbaşkanı olacaktı CHP'de istenmeyen adam oldu. Altılı masada kimse kalmadı. Ne oldu, nerede bu altılı masa? Altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bakın parlamentoda kimse yok. Ankara'da bir ofis tutmuşlar, Ankara'da her birinin bir ofisi var. biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Asıl hayal kırıklığını CHP'li kardeşlerimiz yaşadı. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy verenler umutsuzluk sarmalına sürüklendi. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu anlamda çok acı tecrübeleri bulunuyor.

HÜR İRADENİZİN KİMSENİN TAPULU MALI OLMADIĞINI 31 MART'TA GÖSTERİN

CHP'li kardeşlerim; muhalefete bakıp da asla ümitsizliğe kapılmayın. Onlara mecbur ve mahkum değilsiniz. Siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmek ise uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti olarak biz buradayız. Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara, tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenlere, belediye başkan adaylarını millete değil yapay zekaya soranlara, kapalı kapılar ardında örgüt uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapanlara esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Hür iradenizin kimsenin tapulu malı olmadığını gösterin. Bu seçimlerin ülkemizde muhalefette değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz. tek bir gayemiz var, ülkemize, şehirlerimize hizmet etmek.

Rize'ye 21 yılda 150 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Ayder'e 1500 araçlık kapalı otopark yapıyoruz. 5 millet bahçesini Rize'ye kazandırdık. Karadeniz sahil yolunu yaptık. Rize Artvin Havalimanı'nın yapımını tamamlayıp hizmete açtık. İyidere Lojistik Tesisi'nin yapımı sürüyor. Rize'ye topla 21 milyar lira tutarında tarımsal hibe verdik.