Erdoğan KKTC'de! Müzakere masasına dönüş şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak açıklama yapan Erdoğan, ''Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıyor.

Özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya giden Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, havalimanının ardından ilk olarak Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na geldi. Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı’na geçerek mevkidaşı Ersin Tatar ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs'a elektrik sağlanması ele alındı. Bununla Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintisi diye bir şey kalmayacaktır. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz meselelerini değerlendirdik. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın adayı ziyaret edeceğini ve havalimanı sorunlarının hızlıca giderileceğini söyledi.

İlk ziyaretin KKTC'ye olmasının anlamının çok büyük olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye'nin desteğine teşekkür etti. Tatar, "Biz yeni siyaseti sonuna kadar sürdürme niyetindeyiz. Artık eskiye dönemeyiz. Ana vatanın desteğiyle yeni siyasetimizin temeli eşit haklarla yönetimdir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

YARIN AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası devlet geleneği olarak, KKTC'nin ardından Azerbaycan'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet ediyor.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.