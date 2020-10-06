Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.
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