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  4. 06 Ekim 2020 17:46

Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

 

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