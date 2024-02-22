Erdoğan muhalefeti bombaladı: ''Horoz dövüşünden beter''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitinginde yaptığı konuşmada muhalefeti yaylım ateşine tuttu. Erdoğan, ''Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen Denizli mitinginde açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen Erdoğan, ''Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak iktidar alanlarını genişletmek yoldaşlarını hançerleme pahasına da olsa siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkalığında yüzde 44, milletvekilliğinde yüzde 45 oranında destek verdiniz. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız.

Cumhur İttifakı'na gönül veren kardeşlerimizle beraber CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesenleri de muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla çalışarak Denizli'de hak ettiğimiz ve olmayı arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Ülkemizi nasıl 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri savunmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8-9 ay önce beraber bir ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı.

Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak iktidar alanlarını genişletmek yoldaşlarını hançerleme pahasına da olsa siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Doğru olan hayırlı işlere destek vermektir.

Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın yüreklerini ferahlık, düşmanlarımızın yüreklerini korku kaplasın.

SAVUNMA SANAYİİ

Artık her şey bizim. Kendimiz üretiyoruz. Artık ihtiyacımız olan silahları kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Bununla yetinmiyor dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

KAAN

En son KAAN'ımız çıktı. Bir de bizi çok çok önemli bir adımımız var. ANKA 3'ünde hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 5. nesil savaş uçağımız ilk uçuşunu icraat etti. Yaklaşık 15 yıllık çabanın gayretin ve azmin ürünü olan dünkü testle kritik eşiği açtı. 2028 yılın sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza katılmasını planlıyoruz.

"DERİN BİR SESSİZLİK"

Basit bir görüntülü konuşmayı yere göğe sığdıramayan bu eski politikacıları KAAN gibi teknoloji harikası savunma projesi hakkında derin bir sessizliğe bürünmeleri ibret verici.

Enflasyon sadece bizim değil Covi-19'dan sonra tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir baş ağrısı. Bugün içinde 21 ambulansın, 2380 tonluk sivil yardım gemimiz ve insani yardımlarımızla mazlumlara sahip çıkıyoruz.

DEPREM KONUT TESLİMİ

6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Depremin birinci yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. 40 bine yakın deprem konutunu ve köy evini tamamlayarak teslim ettik. Her ay 15-20 konutu teslim etmeyi planlıyruz. yıl sonu için hedefimiz 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Deprem bölgesi için tüm bu önemli işlere yaparken toplulumuzun diğer kesimlerini de ihmal etmiyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizin kendisidir.

2024 yılı için asgari ücretlilerimize, kamu görevlilerimize ve emeklilerimize enflasyon oranlarının üzeirnde artışlar yaptık. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla daha rahat nefes alacağız. Sabreden kimse zafere erer.

Sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse şimdiye darmadağın olmuştur. Bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak.