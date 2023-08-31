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Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi ve yeri belli oldu

Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi ve yeri belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek.

Kremlin, Rus tahılının Katar'ın mali desteği sonrası Türkiye vasıtasıyla yoksul ülkelere gönderilmesi konusunda Rusya'nın yaptığı teklife dair henüz net bir sonuç alınamadığını belirtirken, söz konusu planı temmuz ayında çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na alternatif olarak sunduğunu açıkladı.

Öte yandan, iki Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Sochi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede ise Tahıl Koridoru Anlaşması’nın tekrar uygulanması ve Ukrayna'daki savaş konularının ele alınması planlanıyor.

Etiketler recep tayyip erdoğan rusya vladimir putin görüşme soçi
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