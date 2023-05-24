Erdoğan: Toplamı 1 puan eden partiler ondan 40 milletvekili aldılar

Seçim çalışmalarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Erdoğan, ''Toplamı 1 puan eden bu malum partiler ondan yaklaşık 40 tane milletvekilini aldılar. Bu ne iştir? Bu nasıl da hesap uzmanıymış?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bu kardeşiniz Keçiören'de misafir değil ev sahibiyiz. Yıllarca Subayevleri'nde oturdum sizlerle komşu oldum. Sizlerle tam 12 yıl boyunca iç içe yan yana yaşadık. Gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik gün oldu aldığımız güzel haberlere beraber sevindik gün oldu aynı cenazeye omuz verdik. 12 sene acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel günler geçirdik. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda hep dik durdu. Şimdi de Keçiören'in pazar gününe aynı dik duruşu ile hazırlandığını görüyorum. İnanıyorum ki pazar günü Bay Bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz.

''KOLTUK PAYLAŞIMI YAPIYORLAR''

Pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları altüst edecek. Bu hesapları altüst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Siz 53'ü aşan oy oranı ile Meclis'te de Cumhur İttifakı diyerek Bay Bay Kemal'in bütün hesabını altüst ettiniz. 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Yani yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Milletimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi falan ayaklarının altına aldı. Milletimiz o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar.

''MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞUN CUMHUR İTTİFAKI'NA VERİLMESİ GÜVENİN GÖSTERGESİDİR''

Toplamı 1 puan eden bu malum partiler ondan yaklaşık 40 tane milletvekilini aldılar. Bu ne iştir? Bu nasıl da hesap uzmanıymış? Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'na verilmesi güvenin göstergesidir.

''MİLLETİMİZ İKTİDARA GİDEN YOLU KANDİL'DE VE PENSİLVANYA'DA ARAYANLARA KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİR.''

Milletimiz iktidara giden yolu milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Buradan 14 Mayıs'ta istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyen tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti.

''REHAVETE KAPILMAK, ZAFER SARHOŞLUĞUNA GİRMEK YOK''

4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Pazar erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacağız irademizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak yok zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz. 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir en büyük rakibimiz rehavettir zaten öndeyiz nasıl olsa kazanırız duygusuna kapılmaktır.

''14 MAYIS'TA PEK ÇOK ALGI BALONUNUN PATLAMASINA ŞAHİTLİK ETTİK''

14 Mayıs'ta aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına şahitlik ettik. Diktatör 2. tura kalır mı ya? Diktatör işini birinci turda bitirir hem de yüzde 90'larla bitirir. Biz diktatörlüğe değil milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Biz dergi kapaklarından millete ayar verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdik.

''CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZIN BÖYLE AŞAĞILANMASINI KABUL ETMİYORUZ''

Daha sandıkların 10'da 1'i dahi açılmadan CHP Genel Başkanı'nı cumhurbaşkanı ilan ettiler. 'Öndeyiz kazanıyoruz.' diyerek seçmenlerini kandırmayı denediler. Şimdi çıkmışlar bir de 'Kandırdıysak CHP'lileri kandırdık bundan size ne?' diyorlar. Çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Biz bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımızın böyle aşağılanmasını kabul etmiyoruz. Her seçim öncesinde CHP'li seçmene istemedikleri adayın bizzat genel başkanları tarafından tıpış tıpış oy vereceksiniz denilerek dayatılmasını kabul etmiyoruz. Böyle siyaset olmaz, yapılmaz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SENİN O TERÖRİSTLERDEN NE FARKIN VAR?

Bay Bay Kemal senin o teröristleden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar sen kalkıp da sizin desteğinize ihtiyacım yok diyemiyorsun. Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak. Öbürü Gazi Mustafa Kemal'e saldırıyor 'İt sürüleri.' diyor. Bu da HDP'li. Hani neredesin Bay Bay Kemal. En ufak bir şey söyleyemiyorsun. Söylemez. Soruyorum size tüm bu rezilliklerle ilgili şimdiye kadar masadan bir itiraz duydunuz mu? Gittiler bunlarla kana kan intikam intikam çağrıları altında Van'da ortak miting yaptılar. 'Selo'nun ne günahı var? Kavala'nın ne günahı var?' diyor. Kavala Gezi olaylarını mimarı, Selo da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Şimdi çıkaracağım onu diyor Bay Bay Kemal. Milletim bunlara gereken dersi pazar günü sandıkta verecektir.

''BAY BAY KEMAL SEN NE ZAMAN MİLLİYETÇİ OLDUN?''

14 Mayıs'ta milletten sandıktan tokadı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun? Bunlar böyle akşam başka sabah başka. Pazar günü bunlara bir siyaset mezarı yapalım. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske. Ama benim milletim bunu yutmaz. Hiç kimsenin mezhebi ile kılıf kıyafeti ile asla ilgilenmedik.''