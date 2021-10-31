Erdoğan'dan Biden ile görüşme sonrası kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen G-20 zirvesinin ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesine ilişkin, "PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Zirve oturumlarında öncelikli olarak küresel ekonomik görünüme ilişkin temel riskleri değerlendirdik.

Küresel ekonomi 2021'de toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Emtia fiyatlarında tarihi artışlar görülüyor.

Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı.

Türkiye küresel dalgalanmaların kendi vatandaşlarına etkilerini en az yansıtan ülke konumunda.

Zirve görüşmelerinde uluslararası ticarette tedarik zincirinin sorunsuz işlemesinin önemini vurguladık.

Son bir buçuk iki yıldır şahit olduklarımız tüm insanlığın temel sağlık hizmetleribe erişmesinin önemini ortaya koydu.

Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz kendini güvende hissedemez.

Aşı ve tedaviye erişim ayrıcalık değil haktır. Türkiye olarak 160 ülkeye tıbbi ekipman sağladık.

Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez. Bu değerlendirmelerimizi G-20 liderleriyle de paylaştık.

TURKOVAC'ı inşallah vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

İklim değişikliği ile ilgili sorunlar ortak mücadele ile çözülebilir.

Türkiye erozyonla mücadelede dünya lideri konumunda bir ülkedir.

Salgının küresel ölçekte gıda krizini daha da derinleştirdiğini görüyoruz. BM raporları dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini ortaya koyuyor.

Her yıl 1 trilyon dolarlık gıda maddesinin çöpe gitmesinin hiçbir makul açıklaması olamaz.

Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici.

Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz.

(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik."



(ABD'nin terör örgütlerine silah desteği) Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.

Ekonomik ilişkilerde daha sık görüşme teklifini yaptık.

Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar.

F-16'ların modernizasyonu ve yeni alım konusunda konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm. Biden'a "Kongre'de ağırlığınız var. Sizden gerekli ihtimamı bekliyoruz" dedik.

Sayın Macron'la görüşmemiz ağırlıklı olarak Afganistan'dan başlayarak Libya, Suriye. Şu anda Libya'ya yönelik sayın Macron'un bir zirve gayreti var, bununla ilgili bir daveti var. Bu davetle ilgili düşüncelerimizi aktardık. Berlin Konferansı'nın muadili bir konferans yapmak söz konusu.

Afganistan'dan yeni bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor. Resmi rakamlara baktığımızda 300 bin gibi bir rakam söz konusu. Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz.

Doğu Akdeniz, Biden'la bugünkü görüşmemizde hiç gündeme gelmedi. Demek ki Biden'ın da gündeminde değil."