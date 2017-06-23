Erdoğan'dan çok sert sözler !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen iftar programının ardından yaptığı konuşmada "Eğer Suriye'den sınırlarımıza bir tehdit oluşursa tüm dünya bunu bilsin; Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak orada da aynısını yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran'da "Kardeşlik Sofrası İftarı"nda yaptığı konuuşmada, "Bölgemizdeki istikrarsızlıktan nemalananlar, bizim her platformda hakkı ve adaleti dillendirmemizden rahatsız oluyorlar. Ülkemize karşı yürütülen karalama ve iftira kampanyalarının sebebi işte budur. DEAŞ terörüne karşı en büyük mücadeleyi veren, bu örgüte en büyük kaybı yaşatan Türkiye'yi teröre destek vermekle itham etmelerinin nedeni Suriye'deki oyunu bozuyor olmamızdır." dedi.

"BÜTÜN DÜNYA ŞUNU BİLSİN..."

"Suriye'de şu anda devam eden bu olumsuz gelişmelerin yarın, bir gün eğer sınırlarımıza bir tehdit oluşturması, böyle bir vakayla karşı karşıya kalırsak bütün dünya şunu bilsin; bizler Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynını orada yapacağız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunu herkes bilsin. Ne yazık ki, stratejik ortaklarımız terör örgütleriyle beraber hareket ediyorlar. Biz kendilerine dedik ki, 'Gelin DEAŞ terör örgütüne karşı bu işi beraber yapalım.' Dokuz koalisyon ülkesiyle beraber biz DEAŞ denilen bu terör örgütünü halledemez miyiz? Bu PYD, YPG, bunlar terör örgütüdür. Ne yazık ki, burada ısrarlı oldular."

"ASLOLAN BU MİLLETİN GÖNÜLLERİNE YÜRÜMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri ülkemizi bölmek isteyenlerle beraber yollarda yürüyebilirler. Varsın yürüsünler. Yollar yürümekle aşılmıyor. Biz de diyoruz ki, 'Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmayın. Dayanışmamıza gölge düşürmeyin. Yürümekle bir yere varamayacaksınız. Aslolan, bu milletin gönüllerine yürümektir.'" dedi.